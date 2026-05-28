Один из лидеров белорусского рынка переработки масличных культур — группа компаний «Содружество» — реализует масштабный инвестиционный проект по расширению мощностей и в августе 2026 года запускает в Сморгони второй завод с фокусом на переработку семян подсолнечника. Такой серьезный шаг не просто укрепляет и без того прочные позиции компании, но и меняет баланс всей отрасли, системно перестраивая ассортиментную матрицу.

Почему это важно именно сейчас? Сегодня, в условиях структурных сдвигов на мировых рынках сырья и растущих требований к устойчивости АПК, инвестиционные решения в сфере глубокой переработки масличных культур приобретают стратегическое значение. Запуск производственного комплекса выводит на принципиально новый уровень обеспечение продовольственной безопасности страны.

Технологическая гибкость, качество и результат

ООО «Белагротерминал» (входит в состав ГК «Содружество») является первым и единственным в Беларуси производственным комплексом, способным перерабатывать весь спектр масличных культур.

Текущий объем переработки составляет 660 тыс. тонн в год, а с августа 2026‑го этот показатель увеличится до 1,72 млн тонн. Рост более чем в 2,5 раза не просто арифметика. Фактически мы говорим о новом уровне производства и переходе к модели непрерывного обес-печения рынка: поставки в режиме 24/7 365 дней в году выходят за рамки простого увеличения мощностей. Возникает закономерный вопрос: что это дает конечному потребителю? Во‑первых, будет представлена вся линейка шротов. Это позволит обеспечить внутренний рынок стабильным наличием белка белорусского производства. Во‑вторых, непрерывные отгрузки и оперативная доставка до каждого клиента в любую точку нашей страны устраняют необходимость формирования страховых запасов, что снижает нагрузку на оборотные средства и минимизирует риски ухудшения качества белка при длительном хранении.

Диверсификация продуктовой матрицы

Ключевой вектор развития нового производственного комплекса — подсолнечный шрот. Годовой выпуск достигнет более 300 тыс. тонн продукции. Это практически 50 процентов внутреннего спроса Беларуси. Но что скрывается за этими цифрами? С одной стороны, для белорусского АПК такое стабильное производство означает снижение ценовых рисков, связанных с импортом, формирование предсказуемой белковой базы и укрепление продовольственной безопасности. С другой — устойчивое предложение для внешних рынков сохраняет и увеличивает экспортный потенциал страны.

Важный нюанс: новое предприятие спроектировано под параллельную переработку двух культур, обеспечивая рост объемов производства, а также расширение линейки выпускаемой продукции. В итоге на постоянной основе будут доступны все виды шрота собственного производства — рапсовый, соевый, подсолнечный и льняной. Такая гибкость позволит оперативно реагировать на изменения спроса на внутреннем и внешнем рынке.

Сильная инфраструктура — новый стандарт отрасли

Когда речь заходит о группе компаний «Содружество», клиенты отмечают не только большие объемы переработки, широкий ассортимент и высочайшее качество продукции, но и развитую инфраструктуру, которая выстроена с акцентом на стабильность, скорость и удобство работы с клиентом. Это и мультикультурный агрологистический комплекс «Инфида» в Пуховичском районе, и технологичный складской комплекс «БелокТерминал» в Калинковичах, и развитая сеть хранения, позволяющая поддерживать стабильные запасы белка по всей стране.

Именно расширение складской географии позволило компании выстроить эффективную логистическую модель: оптимизировать цепи поставок, снизить транспортные издержки и существенно сократить сроки доставки до конечного потребителя. Для клиентов это означает одно: качественная продукция доступна всегда, в нужном объеме, в нужное время и со свежими сроками производства!

Одним из ключевых элементов системы является современный офисно‑административный центр в Минске, где сосредоточена управленческая команда ГК «Содружество». Это не просто офис, а центр принятия решений, выстроенный под главную задачу бизнеса: обеспечить выполнение всех обязательств перед партнерами.

«Белагро» как платформа для прямого диалога

В рамках Международной специализированной выставки «Белагро‑2026» ГК «Содружество» развернет масштабный стенд, который превратится в своего рода консультационную площадку.

Можно будет пообщаться с квалифицированными специалистами, которые расскажут о группе компаний, условиях сотрудничества и производимой продукции. Из первых уст вы узнаете актуальную и полную информацию о производстве — от входного контроля сырья до отгрузки шрота.

Прозрачность работы с рынком остается приоритетом компании, а деловая модель выстраивается на принципах качества, предсказуемости, открытости. В условиях, когда надежность цепочек поставок становится ключевым конкурентным преимуществом, такая архитектура взаимодействия снижает риски сельхозпредприятий.

Группа компаний «Содружество» — надежный партнер на рынке масличного и белкового сырья с круглогодичной работой по поставкам и закупкам.



Мы предлагаем: ♦ поставку всех видов шрота гарантированного качества в течение восьми часов с момента подачи заявки; ♦ закупку маслосемян рапса, соевых бобов, семян льна ♦ масличного, семечки подсолнечника на рыночных условиях, а также организацию логистики от сельхозпроизводителя до производственной площадки. Наши преимущества: ♦ быстрые и гарантированные расчеты при закупке сырья; ♦ стабильное качество поставляемой продукции; ♦ полное юридическое сопровождение сделок; ♦ надежное и своевременное исполнение обязательств.



Реализация продукции: (+375 29) 123‑75‑94



Сайт: https: www.sodrugestvo.by



Электронная почта: info@sodrugestvo.by

