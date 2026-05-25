Лето – самое короткое и долгожданное время года для детей и их родителей. В это время хочется успеть всё: наслаждаться прогулками, плавать, кататься на велосипеде и заниматься увлекательными делами, на которые зимой не хватает времени. Чтобы летние месяцы не омрачились травмами и болезнями, важно соблюдать правила безопасности как взрослым, так и детям. Родителям важно быть уверенными, что с их ребёнком всё в порядке, когда он находится вне дома. Рассмотрим, как обезопасить ребёнка в лесу, на водоёмах, на улице и на дороге, а также как объяснить ему необходимость соблюдения правил.

Основные правила безопасности

—Объяснение правил личной безопасности. Родители должны объяснить ребёнку основные правила личной безопасности, которые помогут сохранить физическое и психологическое здоровье.

—Поведение в общественных местах. Обучите детей правилам поведения на улице, в общественном транспорте, у водоёмов и при переходе улицы в оживлённых местах. Важно, чтобы дети понимали, как вести себя в различных ситуациях.

—Обеспечение мобильной связью. Обеспечьте ребёнка мобильным телефоном, чтобы он всегда мог связаться с вами в случае необходимости.

—Контроль местонахождения. Регулярно контролируйте местонахождение детей. Держите их под присмотром, особенно в незнакомых местах или при большом скоплении людей.

—Недопустимость общения с незнакомцами. Объясните ребёнку, что нельзя разговаривать и тем более идти куда-либо с незнакомыми людьми. Научите его правильно реагировать на такие ситуации.

—Формирование доверительных отношений. Стремитесь к тому, чтобы ребёнок доверял вам и мог обратиться с любой проблемой без страха быть осмеянным или наказанным. Это поможет своевременно узнать о потенциальных опасностях и принять меры.

Особенности безопасности для маленьких детей

У детей в возрасте 3-8 лет ещё неустойчиво внимание: они рассеянны и не могут долго концентрироваться на одном действии. Поэтому родители должны без устали напоминать ребёнку правила безопасности и следить за их соблюдением.

Безопасность ребёнка на природе

Летнее время – это отличная возможность для детей и родителей больше времени проводить на свежем воздухе. Поездки на речку или море, пикники в лесу и походы могут стать незабываемыми, если соблюдать правила безопасности на природе.

Защита от солнца

Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF.

Надевайте на детей головные уборы и легкую одежду, закрывающую кожу от прямых солнечных лучей.

Избегайте нахождения на солнце в пиковые часы (с 11:00 до 16:00).

Защита от насекомых

Используйте репелленты для защиты от комаров и клещей.

Проверяйте одежду и кожу ребенка после прогулок на наличие насекомых.

Пищевые отравления

В жаркую погоду избегайте скоропортящихся продуктов, таких как пирожные, торты и фаст-фуд.

Тщательно мойте руки перед едой или используйте антибактериальные салфетки.

Гидратация

Обязательно берите с собой на прогулку бутылку с водой или несладким напитком. Сладкие газированные напитки лучше оставить дома.

Безопасность ребёнка на водоёмах

Купание – одно из любимых летних развлечений для детей. Однако важно помнить о правилах безопасности на воде, чтобы избежать несчастных случаев.

Разрешенные места для купания

Купайтесь только в разрешенных для этого местах, где безопасность проверена.

Контроль и надзор

Всегда держите ребенка в поле зрения. Лучше всего купаться вместе с ним.

Если ребенок младше 10 лет или неуверенно плавает, надевайте на него плавательный жилет.

Опасные места и предметы

Не заплывайте за буйки и не прыгайте в воду в местах с неизвестным дном.

Объясните детям, почему нельзя купаться в незнакомых местах или местах с водорослями.

Купите специальную обувь для защиты ног от камней и острых предметов на пляже и в воде.

Длительность купания

Контролируйте время пребывания в воде, чтобы избежать переохлаждения.

Правила водных игр

Объясните детям, что игры в прятки под водой или попытки «утопить» друг друга могут быть опасны.

Опасные условия

Избегайте купания в местах с большими волнами, сильным течением или водоворотами.

Если ребенок использует надувной матрас или круг, разрешайте ему плавать только у берега.

Поведение в экстренной ситуации

Научите детей в случае экстренной ситуации не паниковать, а звать на помощь. Лучше всего опустить руки в воду и стараться держаться на плаву.

Безопасное поведение в лесу

Пребывание в лесу может быть увлекательным и полезным, если соблюдать несколько простых правил безопасности. Вот памятка для безопасного нахождения в лесу:

Одежда: Надевайте удобную одежду, которая защищает от прямых солнечных лучей, “жгучих” растений и комаров. Длинные рукава и брюки из натурального хлопка будут идеальны.

Ягоды и грибы: Не пробуйте незнакомые ягоды и не собирайте грибы, если вы не уверены в их безопасности. Костры: Разводите костёр только в специально предназначенных для этого местах, чтобы избежать лесных пожаров.

Потеряться в лесу: Объясните детям правила действий, если они заблудятся. Например, оставаться на месте и звать на помощь.

Опасные насекомые

Прогулки в лесу или парке могут быть омрачены укусами насекомых (клещи, комары, пчёлы, осы). Чтобы защитить себя и ребенка, следуйте этим рекомендациям:

Репелленты: Используйте профилактические средства против насекомых и те, которые облегчают последствия укусов.

Одежда: Лучше, чтобы ребёнок был одет в одежду с длинными рукавами из натурального хлопка.

Проверка на клещей: Регулярно осматривайте ребенка на наличие клещей. Если обнаружили клеща, аккуратно удалите его пинцетом вращательными движениями и обратитесь к врачу.

Помощь при укусе осы: Удалите жало. Если возникла аллергическая реакция, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Безопасное пребывание на солнце летом

Солнечные дни требуют особой осторожности для предотвращения ожогов и перегрева. Вот основные правила безопасного пребывания на солнце:

Головной убор: Всегда надевайте ребенку головной убор. Даже в облачные дни носите его с собой.

Время на солнце: с 10:00 до 16:00 солнце наиболее активно, поэтому старайтесь, чтобы ребенок в это время не находился долго под прямыми солнечными лучами. Обсудите индивидуальное время пребывания на солнце с врачом.

Солнцезащитные средства: Наносите солнцезащитный крем за 15-20 минут до выхода на улицу и после купания. Используйте средства с уровнем SPF-20 или SPF-30, подходящие для детей. Для дошкольников лучше использовать крем или молочко, которые более жирные.

Гидратация: Держите с собой много воды и давайте ребенку пить часто. Избегайте сладких напитков, они вызывают ещё большую жажду.

Защита кожи и глаз: Следите, чтобы ребенок не перегревался и не обгорал. При первых признаках покраснения кожи уведите его в тень. Гуляйте в тенистых местах и используйте свободную хлопчатобумажную одежду. Защитите глаза ребенка качественными солнцезащитными очками со стеклом.

Также всегда держите в аптечке средство от ожогов.

Пусть лето будет безопасным!

Инструктор-валеолог УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» Гусакова И.В.