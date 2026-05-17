Об оранжевом уровне опасности 18 мая в связи с неблагоприятными гидрометеорологическими явлениями предупредили синоптики, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.

Утром и днем 18 мая, в понедельник, во многих районах республики ожидаются грозы и сильные дожди, днем при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с.

В ближайшие сутки, 18 мая, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью, преимущественно по восточной половине, утром и днем на большей части территории дожди. Ночью местами, утром и днем во многих районах грозы и сильные дожди. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха минимальная ночью составит +9-15°С, максимальная днем — +16-23°С, по востоку — до +27°С. -0-