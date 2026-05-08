Как свидетельствует статистика, по итогам первого квартала текущего года на территории Гомельской области произошел рост тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан – с 15 до 30.

При незначительном снижении количества преступлений, предусмотренных ст.139 УК Республики Беларусь (с 7 до 6), отмечается рост преступлений, предусмотренных ст.147 УК Республики Беларусь (с 8 до 24), в том числе относящихся к категории домашнего насилия (с 1 до 5).

С 10 по 29 мая на территории Гомельской области будет проводиться основной этап комплекса профилактических мероприятий по предупреждению преступлений, в т.ч. тяжких и особо тяжких против жизни и здоровья граждан, а также правонарушений в общественных местах.

Основные цели:

— обеспечение эффективного функционирования системы профилактики правонарушений, направленной на снижение количества преступлений, в т.ч. тяжких и особо тяжких, против жизни и здоровья, а также совершаемых в общественных местах;

— проведение профилактической работы с неработающими гражданами, состоящими на учетах в ОВД, вовлечение их в экономическую жизнь страны;

— профилактика правонарушений в общественных местах, в т.ч. в местах массового отдыха граждан.

Главной задачей является комплексное применение профилактических мер в отношении лиц, состоящих на учетах в ОВД, неработающих и иных категорий граждан, склонных к противоправному поведению.

Буда-Кошелевский РОВД