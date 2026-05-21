В рамках единого дня информирования с коллективом предприятия встретился председатель областной организации Белорусского профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания Владимир Торгоня.

Владимир Николаевич обозначил, что развитие туристической индустрии в нашей стране является одним из приоритетов текущей пятилетки. И это далеко не случайно. Туристическая отрасль является мощным драйвером экономического роста любого государства, увеличивая ВВП, создавая рабочие места и стимулируя развитие инфраструктуры, обеспечивает приток иностранной валюты и способствует развитию смежных отраслей. Важна роль туризма и в сохранении исторического наследия, природных и культурных ценностей.

Профсоюзный лидер отметил основные тенденции развития туристической отрасли, среди которых: устойчивый интерес к экскурсионным турам внутри страны, абсолютное лидерство внутреннего туризма по числу поездок, преобладание российского направления въездного туризма, устойчивый рост агроэкотуризма, роль санаториев Беларуси как ключевой «экспортной» точки туристической отрасли.

В своем выступлении Владимир Торгоня рассказал о значимости для экономики набирающего популярность событийного, промышленного, гастрономического туризма. Особую нишу, перспективную и динамично развивающую, занимает сегодня санаторно-курортное лечение, которое предлагают 285 санаторно-курортных и оздоровительных организаций Беларуси. В 2025 году медицинский туризм вырос на 37%, за помощью к врачам обращались жители 160 стран мира.

Несмотря на достаточно уверенные темпы развития туризма в Беларуси (по итогам 2025 года наша страна входит в тройку лидеров среди стран СНГ по индексу устойчивого развития туризма в странах СНГ, уступив только России и Азербайджану), повышение качества и доступности услуг остаются важнейшими задачами развития туристической отрасли.

Завершая встречу, Владимир Торгоня порекомендовал работникам предприятия активнее пользоваться предоставленной возможностью и посещать знаковые туристические места Беларуси в составе групп, в том числе организованных и по профсоюзной линии.

Наталья Логунова

Фото автора