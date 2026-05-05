Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району информирует.

С 1 мая 2026 г. на территории Российской Федерации маркировке средствами идентификации будут подлежать отдельные виды радиоэлектронной продукции с кодом единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее — ТН ВЭД ЕАЭС):

8504 40 830 0, 8504 40 910 0, 8536 49 000 0, 8536 69 900 8, 8536 90 100 0, 8536 90 850 0, 8537 10 980 0, 8539 (за исключением продукции, имеющей регистрационное удостоверение на медицинское изделие), 8541 41 000, 8541 42 000 0, 8541 43 000 0, 8541 49 000 0, 20000 (в части продукции, не бывшей в употреблении), 10 000 0, 9405 11 00, 9405 19 00, 9405 21 00, 9405 29 00, 9405 31 000 0, 9405 39 000 0, 9405 41 00, 9405 42 00, 9405 49 00, 9405 92 000 8, 9405 99 000 8, 8471 30 000 0, 8517 11 000 0, 8517 13 000 0, 8517 14 000 0, 8517 18 000 0, 8534 00 110 0, 8534 00 190 0, 8534 00 900 0.

В отношении товаров с кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8471 30 000 0, 8517 13 000 0, 8517 14 000 0 на территории Республики Беларусь введена маркировка средствами идентификации с 1 октября 2025 г.

В настоящее время между РУП «Издательство «Белбланкавыд» и оператором системы маркировки Российской Федерации ООО «Оператор- ЦРПТ» информационное взаимодействие в отношении получения кодов маркировки российского образца на радиоэлектронную продукцию и взаимного их признания не налажено. Между операторами системы маркировки проводятся работы для обеспечения информационного взаимодействия к 01.05.2026.

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району