Мероприятие проводится на Гомельщине с 5 по 10 мая. Старт ему был дан в Житковичском районе. Участники разделились на два маршрута – северный, включающий, в том числе, посещение Будакошелевщины, и южный. Финиширует велопробег в Гомеле.



По ходу движения к участникам велопробега присоединились юные жители нашего района. Вместе они приняли участие в митинге, посвященном Дню Победы, на братской могиле советских воинов в аг. Октябрь. На воинском захоронении в д. Калинино участники велопробега возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Любовь к своей Родине, преданность традициям и приверженность к здоровому образу жизни – объединяющая сила этого масштабного мероприятия. В нем участвуют представители молодежи, трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений Гомельщины. Они демонстрируют единство взглядов и мыслей, направленных на уважение к памяти предков, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Евгений Коновалов

Фото автора