21 мая в Гомеле прошла диалоговая площадка «Прекрасен мир любовью материнской». Её участники записали традиционное обращение к родительской общественности:

«Мы, участники диалоговой площадки «Прекрасен мир любовью материнской», объединившей представителей разных поколений, общественных организаций и государственных структур, обращаемся к вам.

Семья — это нерушимый фундамент, на котором стоит наше государство. Именно дома ребёнок делает свои первые шаги, учится отличать добро от зла, познаёт ценность созидательного труда, уважения к старшим и любви к родной земле. В современном мире на плечи родителей ложится огромная ответственность за то, каким вырастет новое поколение белорусов, поэтому мы призываем каждого из вас беречь святость материнства как главный щит и опору человека на всю жизнь.

Материнство — это великий дар, огромный труд и беспрецедентная ответственность. Именно в семье, под крылом материнской заботы, закладываются основы характера человека, формируются его духовные ценности, любовь к родной земле и уважение к традициям. Материнская любовь — это та созидательная сила, которая объединяет общество, делает его добрее и крепче.

В Республике Беларусь 2026 год объявлен Годом белорусской женщины.

Год белорусской женщины — это возможность ещё раз высказать искренние слова благодарности тем, кто делает нашу Беларусь добрее, красивее и сильнее.

Укрепляйте авторитет отца, который служит для детей примером мужества, ответственности и надёжности, сохраняйте живую связь поколений и бережно передавайте сыновьям и дочерям традиции вашего рода и нашей родной Гомельщины.

Будьте внимательны к духовной безопасности детей, наполняйте дома искренним общением и учите подрастающее поколение состраданию и верности своей стране.

Будущее Беларуси рождается сегодня в наших домах, и только вместе мы сможем сделать так, чтобы каждый ребёнок рос в атмосфере любви, безопасности и искренней гордости за свою семью и своё Отечество!».

Участники диалоговой площадки