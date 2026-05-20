В целях организации конструктивного международного сотрудничества, создания атмосферы нетерпимости в отношении коррупции и принятия совместных эффективных мер по борьбе с этим негативным социальным явлением, Беларусь наряду с Арменией, Казахстаном, Кыргыстаном, Россией, Таджикистаном принимает активное участие в деятельности межгосударственного совета по противодействию коррупции — органа отраслевого сотрудничества Содружества независимых государств.

Под эгидой этого совета Генеральная прокуратура РФ ежегодно организует проведение Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», открытого для участников из любых стран.

Соорганизаторами конкурса выступают генеральные прокуратуры Республики Беларусь, Республики Армения, Кыргызской Республики, Агенство Республики Казахстан по делам государственной службы, Агенство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, а также Агенство по противодействию коррупции Республики Узбекистан.

Конкурсантами могут стать как физические лица в возрасте от 10 до 25 лет, так и творческие коллективы. Предлагается подготовить тематическую социальную рекламу в номинациях:

— «Лучший рисунок»;

— «Лучший плакат»;

— «Лучший видеоролик».

Ожидается, что в конкурсных работах найдут отражение современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, а также роль в значение международного сотрудничества в данном направлении.

Прием работ организован на официальном сайте международного конкурса www/anticorruption.life до 1 октября . Там же размещены правила его проведения.

Международный конкурс состоит из двух этапов.

Первый этап – полуфинал, проводится с 1 мая по 1 октября 2026 года отдельно в каждой из стран. Работы в каждой номинации будут оцениваться Национальными конкурсными комиссиями. По итогам планируется проведение церемонии награждения.

Второй этап — финал, пройдет в октябре-ноябре 2026 года. В финал проходят конкурсные работы, занявшие первое место. Международное жюри конкурса в каждой номинации определяет победителей и призеров. Торжественную церемонию награждения дипломами, ценными подарками и памятными призами планируется провести в городе Москве, приурочив событие к Международному дню борьбы с коррупцией — 9 декабря.

Екатерина Зайкова

По информации прокуратуры Буда-Кошелевского района