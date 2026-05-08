В фермерском хозяйстве «Днепр-Агро» в самом разгаре посадка картофеля. Работы проведены на 160 га из 300 запланированных.

В минувшем году было получено 9700 тонн второго хлеба. По словам главного агронома Василия Ананьева, часть оставили на семена, остальное реализовали как на внутреннем рынке, так и экспортировали в Россию, Азербайджан, Молдову, другие страны. В этом году в хозяйстве рассчитывают получить урожай не ниже прошлогоднего.

На полях вместе трудятся два Сергея – Новак и Сроликов. Посадка картофеля и его копка – зона их ответственности. Первый управляет мощным трактором, а его помощник отвечает за работу картофелесажалки, которая одновременно выполняет пять операций: обрабатывает почву, вносит удобрения, протравливает, высаживает и заделывает клубни.

Сергей Сроликов – местный, со Смычка. Пришел в хозяйство в 2024 году по окончании Приборского колледжа. Трудится он слесарем по ремонту автомобилей, но на время посадки второго хлеба становится помощником механизатора.

– У картофелесажалки есть четыре ленты, которые отвечают за внесение посадочного материала в землю. Я слежу за тем, чтобы они функционировали исправно, иначе на рядах будут пустоты, – рассказывает аграрий. – Мне нравится мое дело. О его тонкостях впервые узнал от отца, который тоже работал в этом хозяйстве. Он подчеркивал важность картофеля для нашего народа – то, что это не только основа продовольственной безопасности, но и культурный символ страны.

Подобной мысли придерживается и механизатор Сергей Новак. Прежде чем приступить к труду на малой родине, уроженец Чеботовичей сменил немало мест. Но его всегда тянуло домой, и вот уже четвертый год он работает в «Днепр-Агро». На посадке его основные задачи: подготовить картофелесажалку, задав оптимальные параметры глубины и густоты внесения материала, отрегулировать ширину междурядий.

– А еще – соблюдать необходимый скоростной режим при движении трактора по полю, – добавляет Сергей Александрович. – Если немного ускориться, то равномерность посадки нарушится и гребни сформируются не такими, какими они должны быть. Все это может привести к снижению урожая.

Сергей Новак стал механизатором во многом благодаря отцу. Александр Николаевич поручал сыну несложные задания при ремонте трактора, после чего в качестве поощрения брал его с собой на мехдвор, в поле, на луг. Там маленький Сергей наблюдал, как трудится Новак-старший.

– Отец был примером для подражания, работал на совесть. И я рад, что мне удалось стать таким, как он, – отмечает механизатор.

Евгений Коновалов

Фото автора