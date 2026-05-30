В субботу в 13.00 на Центральной площади стартует масштабный Олимпийский квест. Участники в возрасте до 14 лет смогут пройти испытания на более чем 30 спортивных локациях. Например, показать свои силы на гребных тренажерах, с помощью виртуальной реальности прокатиться на велотреке, выполнить приемы в карате, дзюдо, борьбе. Помогать юным атлетам будут опытные наставники – известные спортсмены, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Помимо знакомства с различными видами спорта в ходе квеста ребята смогут выиграть и ценные призы.

Вечернюю программу третьего дня в 17.00 откроет выступление популярных кавер-бендов (17.00).

Завершится праздник большим концертом с участием звезд белорусской эстрады в 20.00 и ярким фейерверком в 23.00.

