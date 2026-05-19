С января 2026 года подать заявление на постановку ребенка на учет в учреждение дошкольного образования можно полностью онлайн — через портал «Е-паслуга». Об этом рассказала на пресс-конференции в БелТА консультант отдела дошкольного образования Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Любовь Горелова, сообщает корреспондент «Настаўніцкай газеты».





— Родители активно этим вариантом пользуются, но, если захотят, у них есть право обратиться в «Одно окно» и осуществить процедуру на месте, — отметила Л. Горелова. — Всё делается для того, чтобы папам и мамам было удобно. Напомню, что процедура постановки на учет занимает один день с момента подачи заявления, а процедура выдачи направления — три дня. Вся информация, как определить ребенка в детский сад, какие документы необходимо иметь, представлена на сайте Министерства образования. Узнать алгоритм действий можно и на сайтах главных управлений по образованию облисполкомов, комитета по образованию Мингорисполкома. На сайте Министерства образования размещены интерактивные карты, где можно посмотреть, есть ли в детских садах свободные места для ребенка конкретной возрастной группы. По ссылкам есть переходы на сайты учреждений дошкольного образования.

По словам специалиста, законодательством не установлен принцип закрепления жилых домов за определенным детским садом. Направление, при отсутствии мест в учреждении, куда родители хотели бы отдать ребенка, может быть выдано туда, где имеются места для соответствующей возрастной группы: как в зоне пешей доступности, так и по ходу движения транспорта.

— В Год белорусской женщины будут приняты меры, которые направлены на поддержку семей с детьми. В рамках реализации Государственной программы «Беларусь интеллектуальная» на 2026—2030 гг. запланировано строительство 20 учреждений дошкольного образования (в том числе в 2026 г. — 4). Также продолжится работа по расширению сети групп для детей до 2 лет, — сообщила Л. Горелова.

В Беларуси сегодня функционирует более 3,6 тыс. учреждений дошкольного образования. Их посещают порядка 321 тыс. воспитанников.

