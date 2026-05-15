Отдел внутренних дел Буда-Кошелевского райисполкома тесно сотрудничаете местными добровольными дружинами. На данный момент на территории района функционируют 12 добровольных дружин общей численностью более 70 человек. Они оказывают помощь сотрудникам милиции в охране общественного порядка, предупреждении и выявлении правонарушений, проведении разъяснительной работы среди населения.

Большое значение имеет не только конкретная помощь, которую граждане оказывают милиции, но и укрепление взаимопонимания в решении общих задач. Активное участие в охране правопорядка принимают дружины созданные ДЮСШ «СПАРТА», ДРСУ-184, Буда-Кошелевской ЦРБ.

Пресекая противоправные действия лиц, нарушающих наше спокойствие, общими усилиями мы создаем благополучные условия для нашей жизни.

По информации ОВД райисполкома подготовила Елена Белко