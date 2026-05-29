Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

Прежде всего Президент Беларуси поблагодарил Председателя Высшего Евразийского экономического совета, Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за безупречную организацию саммита и Евразийского экономического форума.

Глава государства также присоединился к прозвучавшим поздравлением с Днем ЕАЭС. «Ровно 12 лет назад здесь, в Астане, мы дали старт интеграционному проекту, который сделал каждую из наших стран определенно сильнее, — подчеркнул белорусский лидер. — Но давайте не забывать об изначальных амбициозных целях, а также о серьезных компромиссах, на которые мы пошли ради их достижения».

В этой связи Александр Лукашенко высказался о необходимости повышать эффективность Евразийского экономического союза. Он подчеркнул, что в ближайшее время необходим решительный шаг в реализации основных идей, которые были намечены в рамках ЕАЭС.

«Поверьте моему опыту: надо делать эффективным наш союз. Для этого мы должны еще раз проревизировать нашу работу и отказаться от того, что мешает работать, — заявил Александр Лукашенко. — Не сделаем — превратимся в прозаседавшихся, как Маяковский говорил, и будем заниматься обычной говорильней».

Глава государства подчеркнул, что Евразийской экономической комиссии следует серьезно подумать над активизацией работы: «Надо сделать так, чтобы не только мы, но и журналисты, которые освещают наши встречи и совещания, наши народы почувствовали, что есть результат. По всем направлениям».

При этом, констатировал Александр Лукашенко, работа по повышению эффективности должна идти без промедления. В противном случае ЕАЭС может потерять свою привлекательность. «Если мы это не сделаем (а сейчас надо делать быстро, потому что время такое, надо ускоряться), привлекательность нашего союза будет стремиться к нулю. И если даже кто-то понаблюдает за работой, а потом станет членом Евразийского экономического союза, быстро разочаруется в эффективности его деятельности», — добавил Президент.

«Мы четко должны понимать, кто должен поступиться какими-то интересами. А поступиться все должны — кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. От России потребуются очень серьезные шаги, а может быть, и уступки определенные. Но приоритетом будет у нас эффективность Евразийского экономического союз, — уверен Александр Лукашенко. — Чтобы вступившие в этот союз (до вступления тем более) понимали, что они получат от участия в Евразийском экономическом союзе. Чтобы даже члены нынешнего Евразийского экономического союза не думали о том, что где-то там будет лучше. В этом направлении нам надо немало сделать».

Президент отдельно остановился на нескольких аспектах работы в рамках Евразийского экономического союза, которые прописаны в стратегических документах и планах объединения. «Люди будут оценивать нашу работу не по количеству договоров и нормативных актов. А исключительно по тому, есть ли от них реальная польза, оправдывает ли союз ожидания граждан и бизнеса», — констатировал он.

О реализации стратегических документов ЕАЭС

Глава государства обратил внимание на позитивные цифры реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. «Проведено более 480 мероприятий, подписано 18 международных договоров, принято около 500 нормативных актов», — привел конкретные примеры Александр Лукашенко.

«Давайте будем честны: ключевые вопросы — регулирование общего финансового рынка, торговые барьеры, электронная цифровая подпись и другие — отложены на потом. Говорим об искусственном интеллекте, а вопрос практически цифровой — допустим, подписи — отложили», — констатировал белорусский лидер.

«Не упрекаю, а настойчиво призываю: раз уж мы 12 лет назад согласились идти к глубокой экономической интеграции, давайте все цели и задачи союза воплощать в жизнь своевременно и в полном объеме, — заявил Александр Лукашенко. — Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов «Евразийский экономический путь» должна быть реализована без переносов сроков и ссылок на всевозможные «объективные» причины».

Глава государства подчеркнул, что реагировать на актуальную повестку нужно обязательно, но не забывая про базовые цели ЕАЭС — макроэкономическую стабильность и повышение качества жизни граждан. «Показатели прошедшей пятилетки свидетельствуют о том, что мы осознанно и последовательно движемся в этом направлении», — добавил он.

Президент отметил, что ВВП государств-членов «пятерки» вырос на 16,6%, экспорт сферы услуг между странами союза — в 2,6 раза. Взаимная торговля товарами увеличилась до рекордных $95 млрд долларов, или в 1,7 раза. При этом ее доля во внешнеторговом обороте ЕАЭС повысилась с 15% до 20%.

«К сожалению, приходится много отвлекаться на то, чтобы сбалансировать внешние факторы. Ситуация в мире развивается по конфликтному сценарию, — подчеркнул глава государства. — События на Ближнем Востоке повлекли для ряда стран дефицит топлива, важнейших материалов, минеральных удобрений. Запущена огромная лавина проблем, и мы пока не знаем, где именно и какой силы удар она нанесет».

Вместе с тем, убежден Александр Лукашенко, вне зависимости от ситуации на внешнем контуре, ни в коем случае нельзя сбавлять темпы работы по достижению целей Договора о ЕАЭС. «Нельзя забывать о наведении порядка внутри нас», — добавил он.



О цифровизации и развитии передовых технологий

Александр Лукашенко отметил актуальность приоритетов ЕАЭС, изложенных в обращении Президента Казахстана к главам государств «пятерки». Он также обратил внимание, что Беларусь активно включилась в работу, в том числе по новому направлению — развитию искусственного интеллекта.

«С одной стороны, это важный фактор конкурентоспособности и экономического роста, с другой — серьезный вызов безопасности. Как когда-то с атомом, наша задача — сделать искусственный интеллект «мирным» и не дать превратить его в оружие массового поражения. Поэтому слова «ответственное использование» в заявлении союза являются ключевыми», — считает Президент.

Глава белорусского государства поддержал идею развития искусственного интеллекта в рамках ЕАЭС, в том числе совместными усилиями. Вместе с тем, подчеркнул он, нельзя допустить размывания договорных обязательств за счет новых технологических решений, которые тяготеют к национальной компетенции, но прямо влияют на работу внутреннего рынка ЕАЭС.

«Например, цифровизация системы государственных закупок, которая призвана обеспечить оперативность процедур и не создавать цифровые барьеры для участников из других государств-членов. Давайте лучшее из национальных практик делать общим, а не использовать как заградительный ресурс», — призвал Александр Лукашенко.

