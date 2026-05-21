Новая программа «В понедельник дойдёт до Лукашенко» наделала шума. Её смотрят не только в Беларуси, но и за рубежом.





Экстремисты из эмиграции массово косят под сотрудников ОНТ: звонят на предприятия, представляются журналистами, выманивают комментарии и внутреннюю информацию, чтобы потом вывернуть всё наизнанку и слепить «сенсацию».

Свежий пример: Молодому специалисту «Минскжелезобетона» позвонили «с ОНТ» и сразу начали давить: «Зарплата маленькая, ты же обижен?» Парень спокойно ответил: «У меня всё в порядке». Провокация провалилась. Номер звонка вскоре удалили.

Как не попасться:

⏺ просите ФИО, должность и редакцию;

⏺ проверяйте официальный сайт и контакты;

⏺ «Дайте комментарий прямо сейчас!» — почти всегда развод;

⏺ лучше отвечать не по телефону, а лично или официальным письмом.

Соблюдайте информационную гигиену!