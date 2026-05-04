Спортивно-культурный фестиваль «Вытокi» пройдет с 4 по 6 июня в Светлогорске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

В первый день фестиваля, 4 июня, участников ждет обзорная экскурсия и знакомство с местной кухней «Ежа з сэнсам» — гостям в 16.00 предложат оригинальные блюда в Светлогорском историко-краеведческом музее. Юных художников в 18.00 в парке на улице Калинина ждет увлекательный интерактив «стАРТ». Ребята вместе с командой белорусских художников закончат красочное оформление площадки нового многопрофильного комплекса для катания и занятий спортом. Источником вдохновения для росписи в этом году стало самобытное народное искусство соломоплетения. Завершится первый день фестиваля вечерним кинопоказом под открытым небом в 20.00 на Центральной площади. Зрители увидят фильм «Переломный момент».

На встрече «Беларусь — бренд молодых» 5 июня пройдет полезный мастер-класс для тех, кто любит свой город и хочет научиться писать о нем по-настоящему ярко и увлекательно. Продолжится день спортивно-историческим квестом по знаковым местам города от Белорусской олимпийской академии, который начнется в 15.00 на Центральной площади. Это уникальная возможность узнать больше об интересных уголках Светлогорска, который только в 60-х годах XX века получил статус города, но упоминания об этом месте датированы XVI веком.

Официальная церемония открытия фестиваля и презентация нового спортивного объекта состоятся в 18.00 в парке на улице Калинина. В 20.00 завершит программу второго дня уникальный театральный проект «Родныя ў модным», который призван показать оригинальность белорусской дизайнерской мысли и ее воплощение в совместном творчестве артистов столичного ТЮЗа и проекта «Роднае-моднае».

Последний день фестиваля откроется в 13.00 масштабным олимпийским квестом на Центральной площади. Участники в возрасте до 14 лет смогут пройти испытания на более чем 30 спортивных локациях, например показать свои силы на гребных тренажерах, с помощью виртуальной реальности прокатиться на велотреке, выполнить приемы карате, дзюдо, борьбы, а также продемонстрировать свое владение гимнастическими предметами и другие спортивные способности. Помогать юным атлетам выполнять задания будут опытнейшие наставники: квалифицированные тренеры, известные спортсмены, призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Также ребята смогут выполнить определенные задания и выиграть ценные призы.

Вечернюю программу в 17.00 откроет выступление популярных кавер-бендов. На музыкальным ринге прозвучат хорошо известные хиты в новой обработке. Большой концерт с участием звезд белорусской эстрады в 20.00 и яркий фейерверк в 23.00 станут финальными аккордами праздника.

Все три дня фестиваля будут работать фуд-корты, выставка-продажа «Белорусские бренды».

Спортивно-культурный праздник «Вытокi» впервые прошел в 2021 году. В нем за четыре года приняли участие более 400 тыс. человек.