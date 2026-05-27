Трава пошла в рост, и крупный рогатый скот в филиале ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» выгнали на пастбище. Следит за пасущимся стадом животновод Егор Глузд.

Егор Михайлович поделился тонкостями своей профессии с журналистом «Авангарда», отметив, что самое важное – накормить и напоить скот, а в зимне-стойловый период еще и навести порядок на кормовом столе.

– В хозяйстве тружусь 18 лет, 10 из них был трактористом-машинистом, но по состоянию здоровья перевели в животноводы. Нисколько об этом не жалею: работа непростая, но значимая для производства молока. К примеру, летом главное – подобрать участок с достаточным количеством травы и своевременно перегнать коров. Причем всегда смотрю, чтобы на территории выпаса не было ядовитой растительности. Слежу и за тем, чтобы у животных было достаточно воды, – рассказывает Егор Глузд. – К тому же отвечаю за безопасность стада. Регулярно обхожу территорию выпаса. В моей практике нападения хищников еще не было, но все равно лучше лишний раз убедиться, что коровам ничего не угрожает.

Еще одна обязанность животновода при выпасе – обращать внимание на нетипичное поведение подопечных. Если буренка отказывается от еды и воды, хромает, прекращает жевать, нужно сразу сообщить об этом в ветеринарную службу филиала.

В хозяйстве работают и родные Егора Михайловича: мама Галина Васильевна – бухгалтер, председатель профсоюзной первички, брат Алексей – тракторист-машинист. Здесь в свое время трудился и отец.

– Возможно, кто-то из моих четверых детей решит в будущем продолжить нашу династию. Я буду этому только рад, поскольку считаю, что преемственность поколений – это фундамент, на котором веками держится крепкая семья. Мы с братом видели отношение к труду со стороны родителей, переняли его. А сейчас на нас уже смотрят наши дети, и мы должны быть примером для них. Я старательно подхожу к выполнению любого задания. Это качество и помогло мне стать победителем по итогам социально-экономического соревнования в 2025 году среди животноводов, обслуживающих дойное стадо.

В свободное время Егор Михайлович любит порыбачить и поохотиться. Эти увлечения, говорит, помогают ему отдохнуть. Но не всегда получается выбраться на природу – надо и супруге помочь с детьми. К слову, в семье Глузд подрастают дочь и трое сыновей. Злата учится в школе и увлекается футболом, будущий второклассник Захар и детсадовец Игнат еще только думают, чем заниматься, а двухлетний Степан просто радуется тому, что мама всегда рядом.

Евгений Коновалов

Фото автора