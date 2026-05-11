Белорусский союз журналистов объявил о старте приема работ для участия в ежегодном республиканском творческом конкурсе «Золотое перо», сообщили БЕЛТА в БСЖ.

Представляемые на конкурс материалы должны быть опубликованы (выданы в эфир) в классических, конвергентных и цифровых СМИ и медиа в 2025-2026 годах. Работы принимаются до 6 августа. От редакции СМИ в конкурсе может участвовать один автор (коллектив авторов), одобренный первичной организацией БСЖ либо секретариатом областной организации союза журналистов.

Впервые в конкурсе номинация: специальная премия в Год белорусской женщины «Женский образ в белорусской журналистике. У каждой женщины в профессию своя дорога, а в журналистике — своя судьба».

Кроме того, сохраняются и традиционные номинации конкурса: премии имени Д.А.Крята за лучший авторский проект в сети Интернет и новых медиа, имени Г.В.Булацкого за разработку актуальных проблем общественно-политической жизни, премии за весомый вклад в развитие региональной журналистики, за создание и развитие интернет-ресурса региональных СМИ (актуальность, посещаемость, цитируемость в информационном пространстве), за лучший цикл работ в радио- и тележурналистике, за лучшую работу в области фотожурналистики, дизайна, за лучшую работу в художественно-публицистических жанрах, за лучшую работу в информационных и аналитических жанрах, за весомый вклад в развитие корпоративных медиа, за гражданскую позицию журналиста.