В Беларуси открывается регистрация на VIII Осеннюю научную сессию — один из крупнейших научных юридических форумов страны, сообщили БЕЛТА в Национальном центре законодательства и правовой информации.

Масштабный научно-практический форум пройдет с 14 по 16 октября 2026 года и соберет ведущих ученых, государственных деятелей, практикующих юристов и представителей бизнеса для обсуждения ключевых векторов развития правовой системы.

Регистрация участников открыта с 18 мая на официальном сайте VIII Осенней научной сессии.

Программа сессии традиционно отличается высокой насыщенностью и охватывает фундаментальные и прикладные аспекты юриспруденции. Так, форум откроется 14 октября серией лекций и мастер-классов от признанных отечественных и зарубежных экспертов в области права.

Главным событием 15 октября станет республиканская научно-практическая конференция «Правовая политика, наука, практика — 2026», которая пройдет в Минске. Работа конференции будет организована в формате пленарного заседания и тематических круглых столов, посвященных качеству нормотворчества как приоритету правовой политики, обеспечению национальной безопасности средствами уголовного и международного права, актуальным проблемам и тенденциям развития гражданского, хозяйственного и жилищного права.

На следующий день, 16 октября, площадка форума переместится в Национальный центр законодательства и правовой информации. В программе третьего дня запланированы научные чтения «Динамика правоустановления и правореализации в сфере публично-правовых отношений», круглый стол по трудовому праву и праву социального обеспечения, а также конкурс-форум «Трибуна молодого ученого». В последнем с докладами выступят аспиранты, соискатели и молодые исследователи-правоведы, чьи работы будут отмечены жюри.

К участию в научных мероприятиях приглашаются представители государственных органов и организаций, научные работники, профессорско-преподавательский состав учреждений образования, докторанты, аспиранты (адъюнкты), соискатели.