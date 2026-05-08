Заявления западноевропейских политиков все больше становятся похожими на слова людей, для которых нет ничего святого. Взять, к примеру, премьер-министра Польши Дональда Туска, выступившего против предложенного Россией перемирия на Украине в День Победы.

Он готов поддерживать военные действия на территории нашей южной соседки, потому что в феврале нынешнего года подписал декларацию о совместном с ней производстве оружия и боеприпасов. А это очередной способ наполнить деньгами собственные карманы. Кровавый бизнес приносит хорошие доходы и не терпит простоев. К тому же у Туска всегда присутствовали русофобские настроения. В данном контексте конфликт на Украине – это возможность как испытать новое оружие на ее территории, так и удовлетворить свои личные амбиции. И он не станет думать о количестве предстоящих жертв. Это ли не фашизм, от которого советские войска освобождали его же Родину? Видимо, забыл польский премьер уроки 1945-го.

Историческая амнезия характерна для большинства западноевропейских лидеров. Они упорно пытаются переписать историю Второй мировой войны, стараясь исказить ее итоги, уменьшить вклад СССР в победу. В их странах запрещено отмечать священный для нас, белорусов, праздник. Например, за исполнение советских песен, ношение символики, запуск салютов в Латвии и Литве предусмотрена и административная, и уголовная ответственность. И правительствам все равно, что тысячи литовцев и латышей тоже воевали в составе советской армии. Думаю, что своим республикам они желали не такого будущего, которое есть сейчас в этих странах: с большими проблемами в экономике, спонсированием чужой войны и обелением нацизма.

Показательная ситуация наблюдается в Эстонии. Официально отмечать День Победы в стране запрещено. Однако власти закрывают глаза на туры, организуемые туроператорами по подвозу эстонцев в Нарву, к границе с Россией. Оттуда можно посмотреть и послушать, как отмечают священную дату в русском Ивангороде. Даже латыши просят организовать для них несколько автобусов в Нарву в этот день, тем более что тур предусматривает также посещение советских памятников и мемориалов в городе и экскурсию по местам ожесточенных боев. Неужели власти Эстонии начинают прозревать? Увы, но нет. Причина такой лояльности предельно проста: туроператоры платят налоги. А учитывая большое количество желающих посетить Нарву, суммы в бюджет поступают немалые. Вот и получается, что даже на запретах эстонское правительство делает в первую очередь деньги.

В самой Нарве более 90 процентов населения – русскоязычные. Поэтому неудивительно, что 9 мая подавляющее их большинство не на мероприятиях, организуемых правительством ко дню Европы, а на берегу пограничной реки, где с противоположной стороны хорошо слышны песни военных лет. Эстонцы, латыши, литовцы, для которых День Победы – не пустой звук, стремятся попасть в этот день в Нарву, чтобы хоть на несколько часов окунуться в то время, когда в их странах почитали подвиг советских солдат.

Никакие запреты и угрозы не способны стереть у людей память и чувство благодарности к тем, кто боролся с фашизмом, погибал за мир, за светлое будущее нынешнего поколения. В отличие от западноевропейцев, мы, белорусы, никогда этого не забудем. Ежегодно отдаем дань памяти воинам-освободителям. И День Победы для нас – это великий праздник, а 9 мая – священная дата в календаре!

Евгений КОНОВАЛОВ