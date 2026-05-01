С 1 мая в Беларуси пенсионерам предоставляется скидка 50% на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БЖД.

«Для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста, с 1 мая по 31 октября в период сезонных сельскохозяйственных работ будет действовать скидка 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса. Для приобретения льготного билета необходимо предъявлять оригинал пенсионного удостоверения, а также иметь его при себе во время поездки», — отметили в БЖД.

Льготы при этом не действуют на поездки в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также на поездах городских линий. Билеты со скидкой можно приобрести в кассах на вокзалах, сайте БЖД, приложении «БЧ.Мой поезд» и через терминалы самообслуживания.