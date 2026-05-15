Медиасообщество сегодня должно активно принимать все те изменения, которые происходят на рынке и в медиаландшафте страны. Таким мнением поделился первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов, принимающий участие в пленарном заседании форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Белорусские СМИ работают в эпоху информационной войны, блокировок YouTube-каналов, навешивания ярлыков от западной пропаганды. В такой ситуации важно не только быть всегда на шаг впереди, но и уметь лавировать в информационном пространстве, особенно в эпоху искусственного интеллекта. Нейросети, при грамотном подходе, – эффективный инструмент в руках журналистов, идеологов и блогеров.

Лукашенко направил приветствие участникам медиафорума и национального конкурса «Золотая Литера».

Александр Добриян, директор телерадиокомпании «Гомель»:

Освоив технологию, которую сегодня нам предлагает развивающееся информационное пространство, решать задачи можно не просто регионального уровня, а любые задачи. Если есть талант, желание, знание, понимание, компетенции, сегодня для региональной студии стоят такие же задачи, как и для центральных телеканалов.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы должны понимать, что по ту сторону наши оппоненты – это люди, которые обладают и владеют этими технологиями, управляют этими технологиями. Недавние удаления с YouTube каналов ведущих республиканских СМИ – доказательство того, что как бы мы ни подстраивались под правила игры, они их устанавливают, они ворота по ходу игры переносят, как хотят, или просто удаляют с этого поля, невзирая ни на какие законы, правила и международные стандарты.