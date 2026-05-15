В Беларуси сформировано сообщество профессионалов медиа, которые являются патриотами и по-хорошему фанатами своего дела. Об этом заявил журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов на полях VI Форума медийного сообщества Беларуси «Медиасреда сегодня: смыслы или «белый шум», передает корреспондент БЕЛТА.



Говоря о значении и масштабах Форума медийного сообщества Беларуси, Владимир Перцов отметил: «Мы можем говорить о том, что у нас есть медийное сообщество. Если еще каких-то 5-6 лет тому назад это было собрание коллег из разных регионов, которые, если и были знакомы, то, наверное, в рамках своей области, то теперь у нас уже есть сообщество профессионалов, сообщество, в котором, естественно, есть конкуренция, поскольку это творческая среда, и, конечно, есть подсматривание друг за другом. Но нет медиаэгоизма, есть всегда желание и способность помочь, подсказать что-то своим коллегам, поделиться какими-то хорошими наработками».

«Это сообщество настоящих патриотов своей страны, патриотов своего региона, патриотов своего издания. По-хорошему фанатов своего дела, — сказал Владимир Перцов. — Здесь мы уже видим единение, обмен опытом». Он добавил, что после этого происходит такой всплеск новых технологий, новых публикаций, новых разработок, не только в центральной, но и в региональной прессе, для чего и проводится это мероприятие.

