Турнир посвящен Празднику труда и прошел в рамках Года белорусской женщины. Участники из Буда-Кошелева, Светлогорска, Чечерска, Жлобина, Гомеля соревновались в парных разрядах в трех категориях – мужских, женских и смешанных парах.

В яркой, зрелищной и упорной борьбе призовые места распределились следующим образом. Среди женских тандемов дипломом райисполкома 3-й степени награждены Екатерина Ефременко и Вероника Буйневич, 2-е место заняли Елена Новикова и Людмила Швадронова, победу одержали Наталья Гутикова и Виктория Сивак. Среди мужских пар 3-е место заняли Юрий Мороз и Валентин Писарев. Среди пар, заявившихся для участия в мужском разряде, дипломом 2-й степени награждены Милана Герасименко и Ульяна Савчук, дипломом 1-й степени – Ксения Климович и Сергей Мамонов.

Среди смешанных пар диплом 3-й степени завоевали Ольга Ануфриева и Валентин Писарев, 2-й степени – Милана Герасименко и Алексей Вяжевич, победителями признан дуэт в составе Ксении Климович и Сергея Мамонова.

Специальными дипломами РК ОО «БРСМ» награждены: в номинации «За верность бадминтону» – Владимир Резников, в номинации «Прорыв года» – Тимофей Кудинов, Ульяна Савчук и Милана Герасименко.

Главный специалист райисполкома Оксана Чечко вручила кубок за 3-е место в ежегодной спартакиаде среди работников организаций, предприятий и учреждений Буда-Кошелевского района по итогам 2025 года директору аграрно-технического колледжа Николаю Адашкевичу.

Николай Адашкевич поблагодарил спортсменов-любителей и выразил уверенность, что турнир обязательно станет еще одной доброй традицией и непременно в будущем объединит большее количество участников из разных уголков Гомельщины.



Наталья Логунова

Фото автора