В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об оружии» пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Дж регистрации не подлежит и приобретается без получения разрешения органов внутренних дел.

Запрещается реализация оружия, а также конструктивно сходных с оружием изделий без сертификата соответствия, выданною в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь. Сертификат соответствия является основанием для оборота служебною и гражданского оружия и боеприпасов на территории Республики Беларусь.

В связи с этим, за реализацию конструктивно сходных с пневматическим оружием изделий (с дульной энергией до 3 Дж) без сертификата соответствия, выданного в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь, или пневматического оружия (с дульной энергией свыше 3 до 7,5 Дж) без лицензии, предусмотрена административная ответственность согласно КоАП Республики Беларусь.

За ношение либо перевозку газовою, пневматического (свыше 7,5 Дж) или метательною оружия без разрешения органов внутренних дел, предусмотрена административная ответственность ст. 24.29 КоАП Республики Беларусь (незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия — влекут наложение штрафа в размере от восьми до десяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации). За такие же действия, совершенные в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 297 УК Республики Беларусь.

При реализации пневматического оружия (с дульной энергией свыше 7,5 Дж) усматривается состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК Республики Беларусь (незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного оружия — наказываются штрафом, или исправительными работами на срок от одного года до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тог же срок), такая же ответственность предусмотрена и за изготовление пневматического оружия. Стоит отметить что в текущем году в отношении двоих жителей нашего района, которыми были внесены изменения в конструкцию пневматических винтовок путем замены боевой пружины на более упругую, что повлекло увеличение дульной энергии винтовок, решается вопрос об уголовном преследовании по ст. 297 УК Республики Беларусь.

Даже в случае законного приобретения и владения пневматическим оружием и КСИ, следует соблюдать определенные правила.

Владельцам пневматического оружия запрещается:

ношение и перевозка в населенных пунктах пневматического оружия в незачехленном виде, а также использование такого оружия в населенных пунктах вне стрелковых тиров, стрельбищ, стрелково-охотничьих стендов;

использование в качестве пуль предметов, специально не предназначенных для конкретной модели пневматического оружия;

повторное использование стреляных пуль;

ношение короткоствольного пневматического оружия в карманах одежды;

использование оружия не по назначению.

Необходимо знать, что угроза причинения телесных повреждений с применением пневматического оружия влечет уголовную ответа вечность по ст. 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на два года.

Умышленные действия с использованием пневматического оружия, грубо нарушающие общественный порядок, повлекшие повреждение имущества, подлежат квалификации как хулиганство (ч. 1 ст. 339 УК) и наказываются лишением свободы сроком до 3 лет. Аналогичные действия, повлекшие причинение телесных повреждений, наказываются лишением свободы сроком до 10 лет (ч. 3 ст. 339 УК).

Использование оружия в отношении животных, в случае их гибели или увечья, наказывается по ст. 339-1 УК общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом.

Старший инспектор по РР ООПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома майор милиции Сергей Мелещенко