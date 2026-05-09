На городском мемориале в ходе театрализации перед собравшимися предстали ожившие участники военных событий. Генерал-майор, радистка из партизанского отряда, мама с дочерью, попавшие в лагерь смерти, на примере своих судеб рассказали, как не сдались, не пали духом и приближали долгожданную Победу.

Открыл памятное мероприятие и поздравил будакошелевцев с одним из самых почитаемых на белорусской земле праздников – Днем Великой Победы первый заместитель председатель-начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Ковалев:

– В этот день мы отдаем дань благодарности, уважения и памяти всем, кто совершил подвиг во славу Родины. Трагедия белорусского народа, вынесшего на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны двадцатого века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня.

Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 81 год прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима. Сегодня мы чтим подвиг наших отцов и дедов. Их путь к победе был омыт слезами матерей, жен и детей, пропитан кровью павших в боях товарищей и мирных жителей, овеян пеплом сожженных врагом деревень. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов.

Последователям нацистской идеологии, захватчикам с непомерными геополитическими амбициями история преподала урок. Его смысл прост и справедлив: народ, который защищает родную страну, свои земли и будущее детей, непобедим. Беларусь встала на пути агрессора живым щитом. Здесь, на нашей земле, пройдя пол-Европы, гитлеровцы впервые встретили столь яростное сопротивление.

Вклад белорусского народа в разгром фашизма не подлежит никаким сомнениям. Это миллион 300 тысяч наших воинов, сражавшихся в рядах Красной армии. Это более 400 тысяч подпольщиков и партизан, которые к концу 1943-го контролировали 60 процентов оккупированной территории страны. Это гибель каждого третьего белорусского жителя, заслонившего собой дорогу нацистам дальше, на восток, на столицу нашего Союза.

Мы горды тем, что в славной военной летописи Беларуси есть доля подвигов и наших земляков. За мужество и героизм в годы войны 309 наших соотечественников были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Среди них были и наши земляки: Павел Головачев, Александр Исаченко, Ольгерд Кравцов, Сергей Пономарев, Эдуард Лавринович. Александр Андреенко удостоен ордена Славы трех степеней. Активно противостояли захватчикам партизанские группы под командованием Эдуарда Лавриновича, Александра Демченко и Петра Матюшкова. Партизанские силы росли и крепли. Осенью 1942 года в район прибыла группа Николая Стефановича, весной 1943-го – группа Андрея Байкова. Всего за время оккупации на Будакошелевщине действовало более 25 партизанских формирований. А Лозовский бой, рельсовая война стали символом отваги и храбрости партизан нашего края.

Буда-Кошелевская земля – последнее пристанище для 3500 солдат и офицеров, сложивших головы в героическом бою с врагом. Имена 1600 до сих пор остаются неизвестными. И пока наши сердца отзываются болью за тех, кто не вернулся с полей сражений, пока звучит правда о той войне – мы помним! Ведь за каждый день мирной жизни заплачено миллионами жертв и искалеченных войной судеб.

Сегодня, к сожалению, мир игнорирует трагические уроки прошлого. И чем дальше мы отдаляемся от событий Великой Отечественной войны, тем агрессивней и опасней оно становится. Планета накаляется новыми очагами вооруженных конфликтов. Снова гибнут мирные люди. И на этом фоне возрождаются идеи нацизма. Их новый след – разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гитлеровских преступников, фальсификация исторических фактов Второй мировой войны.

Беларусь – миролюбивая и открытая страна. Но наш исторический опыт наглядно показал, что дипломатия межгосударственного диалога не убедительна без наличия эффективной системы безопасности. Наш святой долг – сохранить ее для будущих поколений, сберечь проверенное в суровых боях единство народов. Беларусь, как и прежде, будет верна памяти Великой Победы. Победы, которая является общим достоянием республик бывшего Советского Союза. Мы навсегда связаны кровными узами с братскими народами, вместе с которыми наши отцы и деды остановили катастрофу двадцатого века.

История жизни ветеранов – истинный пример мужества, доблести и духовного величия. Вы были и навсегда останетесь победителями. Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь во имя нашего будущего. Благодарим всех, кто совершил трудовой подвиг. С каждым годом спокойной жизни, с каждым рожденным под мирным небом ребенком подвиг солдат и тружеников тыла, выстоявших в страшное время военного лихолетья и победивших, становится ценнее.

Мы обязаны хранить правду о Великой Отечественной войне, воспитывать детей и внуков в уважении к подвигу ветеранов, беречь дарованную свободу и стоять на страже безопасности Родины.

От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов примите искренние поздравления с великим Днем Победы! В том, что наша страна сейчас независима и суверенна, огромная заслуга старшего поколения. Мы – наследники великого народа-победителя, которому Европа обязана свободой и процветанием. И осознание этого служит источником нашей силы и уверенности в себе.

В этот торжественный день хочу пожелать всем прежде всего крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба. Пусть для наших детей и внуков залпы орудий звучат только мирным праздничным салютом.

Участники митинга возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания.

Наталья Логунова

Фото автора