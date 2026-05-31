На днях открыла список контактов в телефоне. Пролистываю вниз. 514 имен: одноклассники, одногруппники, бывшие коллеги, случайные знакомые с мероприятий и просто какие-то давно забытые имена. Тех, кого я помню, примерно 30. И только двоим могу позвонить ночью и сказать: «Приезжай, мне нужна твоя поддержка». И я уверена, что они приедут.

Проблема нашего поколения звучит грустно: одиночество в толпе. У нас 1000+ подписчиков в Instagram, 1500+ друзей в VK, сторис смотрят сотни человек, а лайки сыпятся просто так за короткий промежуток времени. Но когда происходит реальная беда – расставание, увольнение, паническая атака в два часа ночи, – мы листаем контакты и понимаем: обратиться не к кому.

Пару лет назад мне в голову пришла мысль: «А что если скрыть дату своего дня рождения в соцсетях и посмотреть, кто о нем вспомнит без уведомления на телефон?» Знаете, сколько человек меня поздравили? Два, остальные – родственники.

Как мы пришли к такой жизни? Раньше дружба строилась на совместном досуге: мы вместе катались на велосипедах, сидели на скамейке до утра, пели песни под гитару. Сейчас дружба – это обмен ссылками. Один отправил смешное видео – второй отреагировал смайликом. Друг выложил фото – ты нажал сердечко. Диалог окончен, все свободны.

Мы разучились вкладываться в отношения, потому что это сложно, для этого нужно что-то делать. А это значит: помнить, когда у друга важное событие, день рождения или экзамен. И нужно выделить время, пройти до соседней улицы или проехать полгорода просто так, без повода. А в онлайне все проще: написал «не переживай, всё будет хорошо» – и уже как бы поддержал. Совесть очистили, время не потратили, силы на месте.

«Так ты бы позвонил» –«А почему не ты?»

Вот она, еще одна неловкость нашей эпохи. Позвонить без смс-разведки – моветон. Или написать «как ты?» – а вдруг подумают, что что-то нужно. В итоге оба сидят без действия в своих «домиках»: один – обиженный, что проигнорировали, второй – уверенный, что помешают. Дружба не умирает в ссоре. Она умирает в пустом чате, где последнее сообщение было две недели назад, и это был смешной ролик с котиком.

Я не веду к тому, чтобы удалить соцсети и уйти подальше от цивилизации. Соцсети – это удобно и быстро. Но будем откровенны: лайк – это не забота, репост – не поддержка, друг – не тот, кто посмотрел все отправленные видео. Это тот, кто запомнил, какой у тебя сегодня был важный день, кто переживал и написал не как дела, а что там с экзаменом?

Устрой себе маленький эксперимент: пересмотри список своих контактов (друзей в соцсетях) и подумай, с кем бы тебе хотелось пообщаться прямо сейчас. Не стесняйся, позвони, предложи встретиться в ближайшее время, а при встрече убери телефон подальше.

Один живой разговор намного лучше тысячи репостов и пустых фраз в интернете. Одна реальная встреча лечит от одиночества лучше, чем сотня лайков под грустным постом. Проверено на собственном опыте.

Татьяна АВДАШКОВА