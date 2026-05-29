В заседании принял участие председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай.

О работе предприятий жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2025/2026 года и мероприятиях по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года проинформировала начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства райисполкома Татьяна Иванова. Она отметила, что проделанная в межотопительном сезоне 2025 года работа, а также постоянный контроль за прохождением осенне-зимнего периода позволили в целом обеспечить тепловой, электрической энергией, газоснабжением, водопроводно-канализационными услугами потребителей района. Не допущено снижения уровня предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Постоянно велся мониторинг, принимались оперативные меры по устранению недостатков, что в целом обеспечило функционирование всей инженерной инфраструктуры без существенных сбоев.

Для обеспечения бесперебойного снабжения топливно-энергетическими ресурсами и подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период 2026/2027 года необходимо реализовать комплекс задач. Одной из основных является реконструкция тепловых сетей. На 2026 год задание по замене тепловых сетей составляет в объеме 2,35 км. Работы будут проводится в н.п. Коммунар, Красное Знамя, Уваровичи. Проектно-сметная документация по объектам разработана. Всего на текущий год выделено 1 200,00 тыс. руб.

Рабочей программой по подготовке объектов теплового хозяйства к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года утверждены объемы и виды подготовительных работ: испытание оборудования котельных, тепловых сетей, а также профилактический ремонт оборудования котельных и центральных тепловых пунктов. Запланированы очистка внутренних поверхностей котлов и бойлеров. Отдельное внимание – заготовке топлива.

Предприятия ЖКХ, энергетики и другие ответственные службы уже приступили к модернизации котельных, замене водопроводных сетей, капремонту жилфонда, утеплению кровель и стыков стеновых панелей в домах, проверке дымовых и вентиляционных каналов.

Совсем скоро профилактические и предупредительные работы (ремонт систем отопления, водоснабжения, вентиляции, канализации, гидравлические испытания систем отопления и тепловых узлов, ревизия запорной арматуры, замена теплоизоляционного материала и др.) начнутся в учреждениях образования, культуры, здравоохранения.

Подготовка к работе в предстоящий осенне-зимний период в ДРСУ-184, ДЭУ №46, КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» осуществляется согласно техническому кодексу установившейся практики ТКП «Порядок организации и проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог».

Содокладчиками по основному вопросу выступили начальник районной энергогазинспекции, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Василий Пырх, директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Евгений Новик, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Александр Костючков.

Подводя итоги заседания, Валентин Ундруль отметил, что благодаря своевременной подготовке всех систем прошлый отопительный сезон прошел без чрезвычайных ситуаций. В текущем году отставаний также быть не должно. «От того, насколько качественно мы проведем подготовительные работы, зависит спокойствие людей в зимний период, комфорт жизни жителей. Мелочей здесь быть не может. Пристальное внимание при подготовке к отопительному сезону следует уделить объектам социальной сферы, жилфонду», – подчеркнул председатель райисполкома.

Что касается обеспечения бесперебойной работы животноводческих комплексов в осенне-зимний период, сохранности поголовья и устойчивой работы животноводческих комплексов и машинно-тракторных парков, то они напрямую зависят от качественно выполненных в летний период подготовительных работ. Глава района обозначил, что руководителям организаций необходимо принять меры по реализации мероприятий, обеспечить безусловное выполнение установленных заданий и графиков регистрации паспортов готовности теплоисточников и потребителей тепловой энергии. На особый контроль Валентин Ундруль потребовал взять те предприятия и организации, которые в прошлом году провели испытания и получили необходимые документы с задержкой.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора