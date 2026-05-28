Гомельской областной комиссией по контролю за проведением вступительной кампании подведены итоги первого дня ЦЭ и ЦТ в регионе.

Основной этап вступительной кампании стартовал 26 мая.

В этот день выпускники 11-х классов сдавали централизованный экзамен (ЦЭ), а выпускники прошлых лет – централизованное тестирование (ЦТ) по предметам на выбор.

На заседании Гомельской областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2026 году отмечено, что в регионе первый день централизованных испытаний прошел в штатном режиме, удалений абитуриентов за нарушения порядка проведения ЦЭ и ЦТ не было. По состоянию здоровья

не смогли завершить испытания 4 человека.

Вместе с тем, в целом по стране за нарушения порядка проведения испытаний было удалено 14 человек, в том числе с ЦЭ

9 участников, с ЦТ – 5.

Основными нарушениями являлись:

пронос мобильного телефона;

заполнение бланка ответов после истечения времени, отведенного на экзамен (тест);

использование шпаргалок;

использование наушника;

использование смарт-очков;

использование калькулятора, не отвечающего установленным требованиям (должен выполнять только простые арифметические действия, операции с процентами, вычисление обратной величины, операцию смены знака, операции с одной ячейкой памяти).

Учитывая изложенное, областная комиссия еще раз обращает внимание родителей и выпускников, что участникам ЦЭ и ЦТ категорически запрещено:

проносить, а также использовать в аудиториях любые предметы, кроме документа, удостоверяющего личность, ручки (гелевой или капиллярной) с чернилами черного цвета и пропуска;

фальсифицировать данные в области регистрации бланка ответов;

меняться местами, экзаменационными материалами, использовать помощь других лиц для выполнения экзаменационной работы;

вносить информацию в бланк ответов после окончания времени, отведенного на выполнение экзамена или теста;

иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы на любом носителе, письменные заметки и иные устройства приема, хранения и передачи информации, записи с содержанием тестовых заданий на любом носителе;

выносить из аудиторий экзаменационные материалы, листы для рабочих записей, письменные заметки, в том числе с содержанием тестовых заданий на любом носителе;

фотографировать экзаменационные материалы;

разговаривать между собой, обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками ЦЭ или ЦТ;

произвольно выходить из аудитории и перемещаться по пункту проведения ЦЭ или ЦТ без сопровождения педагогического работника.

За нарушение порядка проведения испытаний участник

будет отстранен (удален) от его сдачи, что не позволит ему в текущем году поступить в ВУЗы (за исключением сельскохозяйственных специальностей в заочной форме) или ССУЗы (за исключением направлений образования «Сельское хозяйство» и «Ветеринария»).

В КГК Гомельской области продолжают работу телефоны горячей линии 8 (0232) 23-83-85, 8 (0232) 23-83-68, на которые абитуриенты и их законные представители в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 могут сообщить о нарушениях и недостатках.».

Первый заместитель председателя Комитета А.С. Прикота