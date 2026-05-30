Западноевропейские чиновники в очередной раз продемонстрировали свою черствость в попытках оправдать теракт, совершенный украинскими военными, нанесшими удар по учебному корпусу колледжа и общежитию в городе Старобельске. В результате погиб 21 человек и более 60 получили ранения.

Казалось бы, все очевидно и предельно ясно: ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов 22 мая в ночное время атаковали Старобельский колледж. Подчеркиваю, именно ночью, чтобы убить как можно больше людей. В общежитии на тот момент спали 86 учащихся. Удар был нанесен неслучайно. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Путин, 16 беспилотников, начиненных элементами для массового поражения, совершили налет тремя волнами на одно и то же место.

Однако на экстренном заседании Совета безопасности ООН, запрошенном российской стороной, западноевропейские политики стали отрицать очевидное. Особенно отличились представители Латвии и Дании, заявив, что данная атака – выдумки России. Озвучивались не подтвержденные фактами версии о том, что на месте прилета был командный пункт российских Вооруженных Сил. А отдельные участники мероприятия и вовсе заявляли, что в общежитии якобы располагался пункт подготовки операторов дронов, и смерти детей – сопутствующие потери.

Когда читаешь такие высказывания, то понимаешь, что у большинства политиков из Западной Европы нет ничего святого. Они готовы закрывать глаза на убийства ни в чем неповинных детей в России, Иране, Палестине… Но после предупреждения россиянами об ответном ударе по Киеву президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заговорила о «неуважении» со стороны Москвы к переговорам и подчеркнула, что Европейский Союз продолжит поддерживать нашу южную соседку. То есть и дальше спонсировать режим Зеленского. Ее заместитель Кая Каллас угрожает серьезными ответными мерами международного уровня. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил использование «Орешника». И никто из них ни слова не проронил про убийство украинскими нацистами 21 ребенка в Старобельске.

Скупы на строки о теракте и западноевропейские журналисты. Представители 19 средств массовой информации, в том числе из Италии, Германии, Франции, Великобритании и Австрии, были приглашены на место трагедии. Однако вместо развернутых обличительных репортажей они ограничились лишь расплывчатыми формулировками. А итальянским газетчикам и вовсе запретили освещать данную тему на страницах своих изданий.

Вот они, двойные стандарты! Западноевропейские политики под надуманными предлогами обвиняют Россию, и по их команде журналисты готовы расписать то, чего нет. Но когда украинские военные убивают мирных граждан, то эти же чиновники, как и СМИ, вмиг становятся слепыми.

Евгений Коновалов