Инициативы, предлагаемые руководителями различных ведомств, одна абсурднее другой. Например, в министерстве фондов и региональной политики не придумали ничего лучше, как повысить пенсионный возраст у женщин с 60 до 65 лет, уравняв его с мужским. Естественно, идея вызвала недовольство у простых граждан. Против подобных реформ выступают и профсоюзы. По их мнению, чтобы люди оставались работать, надо улучшить условия труда и повысить заработную плату.

Этого очень ждут в том числе и медики. Тем, кто не уехал из страны в поисках лучшей жизни, сейчас приходится работать за двоих. Дело в том, что с 1 мая в Польше начали массово увольнять медработников не из стран Евросоюза. Причина – недостаточное знание польского языка. Сложно представить, какую помощь получит пациент, если он и доктор не будут понимать друг друга. В Беларуси изучение для врачей-иностранцев русского языка, имеющего статус государственного, – первоочередное дело. Что мешало сделать это уволенным в Польше докторам и медсестрам – вопрос. Неужели они, без проблем получившие после пандемии условное право на труд в местных клиниках, годами собирались работать, не владея польским языком даже на минимальном уровне?

Отчасти руководители медучреждений были вынуждены нанимать медиков без достаточного знания языка. Польское здравоохранение уже который год находится в упадке. Многие здания больниц и поликлиник, особенно в небольших городах, давно не ремонтировались, родильные дома закрываются. Высококвалифицированные специалисты предпочитают уезжать за границу. Все это приводит к огромным очередям к узкоспециализированным врачам, записи к которым растягиваются на многие месяцы.

В Беларуси, напротив, планируется, что в 2026 году финансирование здравоохранения на одного человека увеличится более чем на 16 процентов, а затраты на медицину, социальные нужды и образование будут равны 13 процентам от внешнего валового продукта. Качество обслуживания и квалификация медиков тоже на порядок выше. Вряд ли стали бы рисковать своим здоровьем 170 тысяч иностранцев из 160 государств, которые в 2025 году получали медпомощь в нашей стране.

«Порадовал» простых поляков и Национальный совет по вещанию, утвердив новые тарифы подписки на теле- и радиовещание. В частности, тем, кто не зарегистрировал телевизор, предстоит с 1 января 2027 года заплатить штраф – более 1 тысячи злотых (765 бел. рублей). За аналогичное нарушение с радиоприемником – 10,80 злотых (8 рублей), телевизором с функцией радиоприемника – 34,50 злотых (более 26 рублей). Должники вынуждены будут оплатить штраф, в 30 раз превышающий стоимость действующей на дату нарушения ежемесячной подписки.

Надо сказать, что подобная регистрация прописана на законодательном уровне не только в Польше, но и в ряде других стран Западной Европы. Она касается всех приборов, принимающих радио- и телепередачи. Их владельцы обязаны каждый месяц оплачивать абонемент, финансируя тем самым государственные средства массовой информации. Как заявил польский министр финансов, госбюджет не может это делать. Поэтому и залезло руководство страны в кошельки простых жителей, повышая со следующего года штрафы за бесплатные просмотры или прослушивания программ.

В Беларуси, к счастью, подобного абсурда с регистрацией телевизоров и радиоприемников нет. На любом устройстве мы спокойно можем смотреть телеканалы и слушать радиопередачи, не боясь, что нас за это оштрафуют.

Евгений КОНОВАЛОВ