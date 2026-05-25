Чтобы получить временную работу через службу занятости необходимо собрать следующие документы: направление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, справка, подтверждающая обучение в учреждении образования, медицинская справка, письменное согласие одного из родителей (усыновителей, попечителей) для лиц в возрасте от 14 до 16 лет, трудовая книжка (при ее наличии), заявление о приеме на работу.

Формирует студенческие отряды и областной комитет БРСМ. Летом будут созданы отряды по различным направлениям: строительные, сельскохозяйственные, сервисные, педагогические, медицинские, производственные, экологические. Штабы организованы по всей области, адреса и телефоны указаны по ссылке.

