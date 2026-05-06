В Минске акция проводится сразу в нескольких локациях. В четверг 7 мая она будет проходить в отделениях почтовой связи (ОПС) №60 (улица Вокзальная, 22) и №50 (проспект Независимости, 10), 8 мая – только в отделении №50 (проспект Независимости, 10), а 9 мая – также в ОПС №10 и в локации «Белпочты» в Лошицком усадебно-парковом комплексе.

После того, как почтовая карточка будет приобретена, ее нужно заполнить и отправить адресату, а «Белпочта» доставит ее абсолютно бесплатно в любой уголок страны.

«Победа в Великой Отечественной войне – героический подвиг народа. Помня о прошлом, мы вместе строим светлое будущее. Давайте пожелаем друг другу мира, спокойствия, добра и душевного единства», – говорится в сообщении предприятия. sputnik.by