Праздничная акция, посвященная наступающему Дню Победы, пройдет в ряде почтовых отделений во всех областях страны.
«Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытки с поздравлениями с Днем Победы, сообщили в официальном Telegram-канале почтового предприятия.
Праздничная акция «Поздравь родных и близких с праздником Победы» пройдет с 7 по 9 мая в каждой области.
Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно купить открытку в местах проведения акции. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.
В Минске акция проводится сразу в нескольких локациях. В четверг 7 мая она будет проходить в отделениях почтовой связи (ОПС) №60 (улица Вокзальная, 22) и №50 (проспект Независимости, 10), 8 мая – только в отделении №50 (проспект Независимости, 10), а 9 мая – также в ОПС №10 и в локации «Белпочты» в Лошицком усадебно-парковом комплексе.
После того, как почтовая карточка будет приобретена, ее нужно заполнить и отправить адресату, а «Белпочта» доставит ее абсолютно бесплатно в любой уголок страны.
«Победа в Великой Отечественной войне – героический подвиг народа. Помня о прошлом, мы вместе строим светлое будущее. Давайте пожелаем друг другу мира, спокойствия, добра и душевного единства», – говорится в сообщении предприятия.