С Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь, уважаемые жители Будакошелевщины!



Флаг, гимн и герб – важнейшие атрибуты суверенитета и независимости нашей страны, связывающие воедино ее прошлое, настоящее и будущее. Они способствуют консолидации общества, сохранению преемственности поколений, духовных ценностей, вдохновляют на великие свершения на благо Отечества.

Государственные символы пробуждают чувство гордости за свою страну у настоящих патриотов и знаменуют, что мы являемся гражданами мирной, стабильной и процветающей республики. Чтить и уважать их – долг каждого.

Всем жителям района искренне желаем согласия и добра в семьях, оптимизма и созидания. Пусть этот важный для нас день всегда будет олицетворением мира, справедливости и любви к родной Беларуси.