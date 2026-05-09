Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, труженики тыла, жители района, примите поздравления с Днем Победы!



9 Мая хранится в сердцах белорусов как символ несравненного мужества и героизма, отваги и патриотизма людей, отстоявших независимость и право на жизнь. Мы никогда не забудем, какой высокой ценой далась нам Победа.

Чувство гордости переполняет каждого из нас, когда мы говорим о подвиге наших отцов, дедов и прадедов. С ожесточенным упорством они защищали каждый сантиметр родной земли, не давая фашистским оккупантам осквернить Родину. Миллионы советских солдат остались на поле брани, так и не услышав звуки победного салюта. Низкий поклон за мирное небо над головой.

Наш долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны противостоять любым попыткам фальсифицировать историю, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками в годы войны.

Дорогие друзья, пусть в ваших домах всегда будут мир, счастье, взаимопонимание, а память о героях вдохновляет на добрые дела.