Уважаемые жители Будакошелевщины, примите самые теплые поздравления с Праздником труда!

Первомай имеет богатую историю и объединяет людей разных поколений и профессий. Этот весенний день олицетворяет солидарность и уважение к человеку труда, дарит душевный подъем и энергию. А такие понятия, как Мир и Труд, являются вечными символами созидания, залога развития общества, укрепления экономики, повышения благосостояния народа.

От всей души благодарим всех, кто вносит достойный вклад в динамичное и стабильное развитие района. Особые слова признательности – ветеранам, кто добросовестно трудился на благо малой родины. Ваше ответственное отношение к порученным участкам работы – залог дальнейшего процветания родного края.

Крепкого вам здоровья, удачи в добрых начинаниях, новых трудовых успехов, счастья и мира каждому дому.