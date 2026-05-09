Уважаемые жители Буда-Кошелевского района, от имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и меня лично примите искренние поздравления с Днем Победы!



9 Мая – священная дата в истории нашей страны, символ мужества, несгибаемой силы духа и беззаветной любви к Родине. Этот праздник объединяет поколения, напоминая о великом подвиге непокоренного народа, который ценой неимоверных усилий, огромных потерь и беспримерного героизма отстоял свободу и независимость своей Отчизны.

В год 85-летия начала Великой Отечественной войны этот день наполнен особым смыслом. Белорусы первыми приняли на себя вероломный удар врага, став примером исключительной отваги, стойкости и всенародного сопротивления.

Мы с глубокой благодарностью склоняем головы перед теми, кто сражался на фронте, трудился в тылу, поднимал страну из руин, кто вынес на своих плечах тяжелейшие испытания военного времени и подарил нам право жить, работать, растить детей под мирным небом.

Память о Великой Победе была и остается нравственной опорой общества, основой патриотизма, источником духовной силы и символом ответственности за общее будущее. Сегодня особенно важно бережно хранить и защищать историческую правду, воспитывать молодежь на подлинных примерах мужества, чести и любви к Родине.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть в каждой семье царят гармония и взаимопонимание, а над Беларусью всегда будет чистое и мирное небо.