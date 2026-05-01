От имени Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и меня лично примите искренние поздравления с Праздником труда.

Первомай традиционно символизирует солидарность и единство народа, наше общее стремление к миру и созиданию. Он объединяет всех, кто беззаветно любит Родину, — людей разных поколений и профессий, напоминая о том, что именно честный и добросовестный труд является основой благополучия каждой семьи и процветания всего государства.

В пятилетку качества этот праздник приобретает особое значение. Умение трудиться с полной отдачей, вкладывая в результат не только силы и талант, но и частицу души, — исконная черта нашего народа. Сегодня, когда мы вместе строим будущее родной Беларуси, мастерство и ответственность каждого на своем рабочем месте становятся залогом общих достижений.

Мы по праву гордимся трудовыми династиями, чествуем ветеранов, чьи знания и опыт стали надежным фундаментом нынешних свершений, и радуемся успехам молодежи, которая только начинает профессиональный путь. В такой преемственности поколений и уважении к человеку труда — прочная основа благополучия и устойчивого развития нашего Отечества.

Пусть этот праздник вдохновит вас на добрые дела во имя мира и согласия на родной земле, а в ваших семьях неизменно царят любовь, гармония и взаимопонимание.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и весеннего настроения.

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова