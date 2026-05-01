Не один десяток лет отдал труду на благо района его Почетный гражданин, заслуженный работник сельского хозяйства Федор Жириков. Он внес неоценимый вклад в достижение значимых показателей в агропромышленном комплексе Будакошелевщины.





В преддверии Праздника труда председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова вручила Федору Ивановичу благодарственное письмо. В нем – слова благодарности за преданность земле, за мудрость и опыт, которые он передал молодому поколению, пожелания крепкого здоровья, долголетия, активной жизненной позиции, мира и добра.

Федор Жириков сейчас находится на заслуженном отдыхе, но всегда трудился на совесть. Это принесло ему славу не только на малой Родине. Федор Иванович дважды признавался лучшим агрономом Гомельщины, в 1997 году стал заслуженным работником сельского хозяйства Республики Беларусь. В 2002 году ему была объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь, а еще через два года он был удостоен медали «За трудовые заслуги». В копилке его заслуг есть и победа на республиканских «Дожинках».

Федор Иванович – это действительно аграрная легенда района. Он дал дорогу в жизнь многим специалистам, которые трудятся не только на Будакошелевщине, но и за ее пределами. Федор Жириков и сегодня с удовольствием делится знаниями с более молодыми агрономами, которые обращаются к нему за советом.

Евгений Коновалов

Фото автора