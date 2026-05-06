В РЦОП «Раубичи» прошли республиканские соревнования по летнему многоборью «Здоровье». Учащийся средней школы №1 г. Буда-Кошелево Степан Азарушкин достойно представил Гомельскую область и вернулся домой с победой.





Юному спортсмену предстояло проверить свои силы в пяти дисциплинах: плавании на 25 метров, беге на 30 и 1000 метров, подтягивании на перекладине и прыжках с места. По итогам этапов многоборья Степан Азарушкин признан чемпионом Республики Беларусь среди учащихся 7 классов.

В 2024 и 2025 годах Степан дважды становился вторым. Год упорных тренировок позволил ему подняться на высшую ступень пьедестала. Примечательно, что на протяжении трех последних лет спортсмен неизменно является чемпионом Гомельской области и входит в основной состав команды региона по легкой атлетике.

Елизавета Малая

Фото из архива средней школы №1 г. Буда-Кошелево