Представитель Белорусской республиканской коллегии адвокатов Артем Саевич напомнил белорусам, что в нашей стране есть вероятность получить штраф за музыку во время отдыха в лесу. Но в этом вопросе есть нюансы, паниковать не стоит.

Во сколько может обойтись отдых на природе в Беларуси: размеры штрафов.

Прямого запрета на уровень шума в лесу в Беларуси нет, но все же если громко включать музыку и шуметь там, можно получить серьезный штраф – до 30 базовых величин.

«Запрет на шум (в том числе на громкую музыку) с 23:00 до 07:00 касается жилых помещений и прилегающих территорий. В лесу, если рядом с громкими отдыхающими будет другая компания, которой музыка помешает, это также действует», – уточнил довольно важный момент, который необходимо учитывать при отдыхе на природе, адвокат Артем Саевич.

Также он напомнил, что нарушение покоя в лесу может быть квалифицировано как мелкое хулиганство, если замечание о громкой музыке или шуме будет проигнорировано. Вот тогда именно за это могут оштрафовать на сумму до 30 базовых величин.

