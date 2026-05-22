Помните о том, что железная дорога – зона повышенной опасности и требует повышенного внимания и строгого соблюдения правил безопасности!

При переходе через железнодорожные пути пользуйтесь специально оборудованными для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, путепроводами, а также другими местами, обозначенными соответствующими информационными знаками, при этом внимательно следите за сигналами, подаваемыми техническими средствами и (или) работниками железнодорожного транспорта.

Находясь на платформе, стойте на безопасном расстоянии от ее края для исключения воздействия на вас воздушного потока.

Не поднимайтесь на крыши вагонов, опоры и специальные конструкции контактной сети во избежание травмирования электрическим током.

При подходе к железнодорожным путям снимите наушники и капюшон, в них можно не услышать сигналы поезда.

Спешивайтесь со средств индивидуальной мобильности при переходе железнодорожных путей.

