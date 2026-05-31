В нынешнем году один из главных праздников православного календаря – День Святой Троицы выпадает на 31 мая.

Посвящен он сошествию Святого Духа на своих учеников: в виде огненных языков – в знак того, что дал апостолам способность и силу для проповеди Христова учения всем народам, в виде огня – в знак того, что имеет силу опалять грехи, очищать, освящать и согревать души.

В Иерусалиме в этот день было много евреев, пришедших из разных стран на праздник. Апостолы вышли к ним и стали проповедовать на их родных языках воскресшего Христа. Проповедь так подействовала на людей, что многие уверовали и стали спрашивать: «Что же нам делать?» И апостол Петр ответил: «Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов, тогда и вы получите дар Святого Духа». Уверовавшие во Христа охотно приняли крещение.

На праздник Святой Троицы православные христиане украшают дома и храмы зелеными веточками деревьев и цветами. Ветви напоминают нам о том, что под действием благодати Божьей человеческие души расцветают плодами добродетелей.

