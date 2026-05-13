С рядом проблем к главе района обратилась женщина из Буды Люшевской. В д. №15 по ул. Игнатенко, в котором она проживает, на чердаке поселились вороны. Попытки залатать дыры в фронтоне и подлетах кровли ни к чему не приводят: птицы проклевывают новые и все равно попадают вовнутрь. Из-за скопления птичьего помета на чердаке вокруг дома летает много мух, невозможно открыть окна. Сельчанка также акцентировала внимание на подвальном помещении дома №16, которое полностью заполнено водой, и попросила организовать откатку канализационных колодцев: они постоянно переполняются – и канализационные воды выходят наружу. По заявке коммунальщики приезжают, только проблемы полностью не решаются. Пожаловалась женщина и на некачественную подсыпку уличной дороги. По ее мнению женщины, дорогу подсыпали крупной фракцией, а некоторые ямы так и остались незасыпанными.

Председатель райисполкома поручил ответственным службам выехать на место для дополнительного изучения течи воды в подвале и устранения других обозначенных проблем.

По вопросу замены стропил и ремонту кровли обратилась уваровчанка, проживающая в д. №23 по ул. Садовой. Учитывая состояние домовладения, Валентин Ундруль дал распоряжение заинтересованным службам рассмотреть возможность предоставления женщине жилья из маневренного фонда.

Следует отметить, что часть проблем была решена до начала приема: на гражданском кладбище в Заболотье удалили аварийные деревья, в п. Рекорд засыпали ямы на дороге, обеспечив ее проезжаемость, в аг. Дуравичи произвели работы по очистке шахтных колодцев вблизи д. №15 и №6.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора