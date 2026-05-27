Вопросы, поднятые гражданами в ходе приема, в основном касались течи кровли. Жительница д. №52 ул. Ленина райцентра пожаловалась, что во время сильных дождей вода стекает по внутренней стене ее квартиры. Работы, выполненные ранее КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», желаемых результатов принесли ненадолго. С аналогичной проблемой пришла уваровчанка д. №16 пер. Больничный. Женщина купила квартиру, сделала в ней ремонт, но дожди внесли неприятные коррективы: поврежден навесной потолок. Также она попросила рассмотреть возможность капитального ремонта кровли, почистить воздуховоды. Следует отметить, что в обоих случаях работы по устранению мест затекания коммунальщиками уже выполнены. Теперь нужно подождать обильных дождей, чтобы проверить их эффективность.

Еще одна уваровчанка, проживающая в д. №3 по ул. Садовой, пришла к главе района по вопросу залития квартиры во время дождей в процессе капитального ремонта кровли, который проводится в данный момент. Женщине пояснили, что ремонт будет производить фирма-подрядчик, допустившая создание такой ситуации.

В числе других тем, с которыми обратились будакошелевцы, ремонт дорог и трудоустройство. Горожанка д. №2 ул. Лесной г. Буда-Кошелево недовольна выполненными работами по подсыпке уличной дороги. По ее мнению, есть ямы, которые еще следует засыпать, а гомельчанка попросила оказать содействие в трудоустройстве внучки, которая переехала в район по месту жительства мужа.

Обратившиеся получат письменные ответы. Обозначенные проблемы останутся на контроле у главы района.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора