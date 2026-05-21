Главной темой стали тренды и новые направления развития туризма в Беларуси. Участники обсудили современные тенденции туристической отрасли, потенциал Буда-Кошелевского района в данном направлении.

Как отметил глава района, каждый уголок нашей страны имеет свое лицо и свою самобытность. Сегодня уже трудно удивить кого-либо стандартными экскурсиями. Возрастает запрос на оригинальные, самобытные туристические маршруты разной направленности. И Беларуси есть что предложить. За многовековую историю республика обрела неповторимый национальный колорит: живописная природа и уникальный ландшафт, исторические достопримечательности и памятники, неповторимый фольклор и самобытные обряды, изысканная национальная кухня и реконструкции событий прошлых лет. Многообразие культурных, исторических и природных объектов вызывает оправданный интерес к путешествиям по стране не только у белорусов, но и иностранных граждан. В топ-5 туристических объектов, являющихся по мнению опрошенных визитной карточкой Беларуси, вошли Мирский замок, Брестская крепость, Несвижский замок, столица нашей Родины и Беловежская пуща. По данным Национального агентства по туризму, на конец 2025 года в республике функционировали 664 гостиницы и 503 санаторно-курортных и специализированных средств размещения. Их услугами воспользовались более 2,5 млн. человек. Отмечается устойчивый интерес к экскурсионным турам внутри страны, агроэкотуризму. Ключевой «экспортной» точкой туристической отрасли остаются санатории, привлекая качественным лечением, доступными ценами и высоким уровнем обслуживания. Уникальное архитектурно-историческое наследие позволяет активно развивать историко-культурный туризм. Важную роль в воспитании патриотизма граждан Беларуси и в донесении исторической правды, в том числе зарубежным гостям, имеют объекты увековечения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Быстрыми темпами в последние годы развивается промышленный туризм, развивается религиозный и событийный туризм. Пользуются спросом у зарубежных гостей и услуги белорусской медицины, что способствует активному развитию медицинского туризма, посещению масштабных культурных мероприятий способствует безвизовый режим. Сохранены уникальные традиции охоты, имеются все необходимые условия для развития охотничьего туризма. Активно развивается гастрономический туризм: вкусное и полезное питание – важная составляющая качественного отдыха.

Повышение качества и доступности услуг, сервис – одни из важнейших задач развития туристической отрасли в Беларуси.

С потенциалом района в туристической отрасли присутствующих ознакомила главный специалист райисполкома Оксана Чечко. Она отметила, что на территории района расположено 5 основных объектов для представления туристам: картинная галерея им. Е.Е. Моисеенко, Гусевицкий центр ткачества, Рогинский и Чеботовичский центры народного творчества, Губичский дом ремесел. Галерея также проводит пешие экскурсии по городу для туристов. Для проживания гостей, посещающих Будакошелевщину, функционирует гостиница, расположенная в райцентре.

В д. Смычек работает база отдыха «Медовый рай», расположенная в живописном месте на берегу реки Днепр, в сосновом бору. Здесь можно отдохнуть, порыбачить, погулять по лесу или вдоль Днепра, сходить за грибами и ягодами. Деятельность в сфере агроэкотуризма осуществляется двумя агроэкоусадьбами: «У камина» можно посетить русскую баню, провести время с пользой у костра, «Ветер в гривах» дает возможность познакомиться с лошадьми, покататься верхом, устроить ночлег под открытым небом. Летом текущего года планируется открытие рыболовного туристического комплекса «Красное» в п. Красное Знамя.

Одной из тем диалога стали итоги социально-экономического развития региона, его перспективы. Валентин Антонович отметил, что в целом в первом квартале все предприятия и организации района сработали с положительной динамикой. Из 9 прогнозных показателей и заданий социально-экономического развития выполнено 8. Невыполненным остается только показатель по объему подрядных работ. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по району составила более 2170 руб., объем производства промышленной продукции – порядка 140 млн. руб., предприятиями и организациями различной формы собственности экспортировано продукции на сумму свыше 50 млн. долл. США. В экономику района за прошлый год привлечено около 170 млн. рублей инвестиций и более 30 млн. рублей за первый квартал этого года, или 121% к уровню 2025-го. Положительная динамика сохраняется в промышленном производстве, товарообороте, внешнеэкономической деятельности. Уже введено в эксплуатацию свыше 2050 кв. м. жилья, работа будет продолжена. В планах возведение 40-квартирного дома в Уваровичах, 60-квартирного – в Коммунаре. Также планируется завершение строительства стадиона в райцентре, идет разработка генерального плана застройки физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в г. Буда-Кошелево (к строительству приступят в последующие годы). Масштабные работы будут проведены в г.п. Уваровичи.

В связи с увеличением количества погибших при пожарах глава района также акцентировал внимание на соблюдении правил пожарной безопасности в быту и при палах сухой растительности, установке АПИ в домовладениях. В преддверии летних каникул напомнил родителям о контроле за нахождением несовершеннолетних, соблюдении ими правил безопасного поведения, в том числе во время купания, при использовании средств персональной мобильности.

Татьяна Титоренко

