Все большую популярность получает электронная форма обращений. Электронное обращение — обращение заявителя, поданное посредством государственной единой (интегрированной) республиканской информационной системы учета и обработки обращений граждан и юридических лиц (абзац 9 ст. 1, ч. 1 п. 1 ст. 25 Закона Республики Беларусь от 18.07.2011 г. №300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц») (далее – Система обращений). Современные цифровые технологии активно внедряются в сферу взаимодействия граждан и юридических лиц с государственными органами.

Система обращений обеспечивает удобный, прозрачный и эффективный механизм подачи и рассмотрения обращений.

Преимущества подачи электронных обращений через Систему обращений это:

Удобство и доступность.

Подать обращение можно в любое время суток и любой день недели, с учетом выходных и праздничных дней, без необходимости посещения госучреждений, что экономит личное время пользователя.

Для заявителей доступ к системе, а также использование информационных ресурсов бесплатный. Для этого достаточно зарегистрироваться в Системе обращений, выбрать необходимый государственный орган или организацию и изложить суть вопроса или жалобы, авторизоваться с помощью логина и пароля или через электронную цифровую подпись (ЭЦП) для юридических лиц. При необходимости можно прикрепить документы (сканы, фото, файлы). В Системе обращений есть возможность указать предпочтительный способ получения ответа (личный кабинет, письменная корреспонденция). Электронный формат позволяет использовать в качестве приложений фотографии, видеофайлы, схемы и т.д.

Отправка и контроль.

В личном кабинете можно отслеживать статус рассмотрения обращения в режиме реального времени, получать уведомления о ходе обработки, знакомиться с ответом на обращение.

Каждое обращение регистрируется и учитывается, что исключает его потерю.

Но! Электронное обращение будет оставлено без рассмотрения, если в нем:

излагается суть посредством ссылок на интернет-ресурсы;

содержится нечитаемый текст;

употребляются нецензурные либо оскорбительные слова или выражения.

Сокращение сроков рассмотрения.

Система обращений ускоряет обработку обращений за счет автоматической маршрутизации (направления) в соответствующий государственный орган (организацию), исключая время на отправку и доставку письменной корреспонденции почтовым отправлением.

На электронные обращения даются письменные ответы (направляются письменные уведомления) в случае, если заявитель в своем электронном обращении просит направить письменный ответ.

Экономия ресурсов.

Направление обращений посредством Системы обращений позволяет снизить затраты на услуги по пересылке и личные визиты. Использование Системы обращений упрощает взаимодействие граждан и бизнеса с государством, обеспечивает оперативность и прозрачность обработки запросов, способствует повышению качества государственных услуг и укреплению доверия к институтам власти.

Электронные обращения, поступившие не через Систему обращений, регистрации, а также рассмотрению не подлежат.

Отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома