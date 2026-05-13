В выездном совещании принимает участие председатель облисполкома Иван Крупко.

Одна из точек рабочей программы – ОАО «Светлогорский ЦКК». Здесь премьер-министру и губернатору доложили о ключевых направлениях работы, а также обозначили основные этапы реализации новых проектов.

В центре внимания – выработка системных решений по стабилизации деятельности предприятия по итогам недавнего совещания у Президента Беларуси с руководством Совета Министров. В частности, одним из вопросов, рассмотренных 5 мая, стал проект постановления Совета Министров о выделении Светлогорскому ЦКК средств государственного целевого бюджетного фонда нацразвития.

Гомельщина официально