В народной традиции Федора называли Житником, потому что именно в это время большое внимание уделяли «житу» — хлебным посевам. Люди верили, что погода этого дня может многое рассказать о будущем урожае зерна.

Что можно и нельзя делать в этот день

Можно:

работать в поле и огороде;

ухаживать за зерновыми культурами;

заниматься прополкой и рыхлением земли;

проверять состояние посевов;

заниматься хозяйственными делами;

наблюдать за погодой и природой.

Нельзя:

лениться и запускать хозяйство;

ссориться и конфликтовать;

портить землю и растения;

начинать дела в раздражении и спешке;

оставлять важные работы незавершёнными.

Народные приметы:

теплый день на Федора — к хорошему урожаю хлеба;

дождь — к плодородному лету;

ясная погода — к сухому и теплому сезону;

сильный ветер — к переменчивому лету;

густая зелень на полях — к богатому урожаю;

утренняя роса — к силе хлебных культур;

если день спокойный — лето будет ровным и благополучным.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА