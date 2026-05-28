В народной традиции Федора называли Житником, потому что именно в это время большое внимание уделяли «житу» — хлебным посевам. Люди верили, что погода этого дня может многое рассказать о будущем урожае зерна.
Что можно и нельзя делать в этот день
Можно:
- работать в поле и огороде;
- ухаживать за зерновыми культурами;
- заниматься прополкой и рыхлением земли;
- проверять состояние посевов;
- заниматься хозяйственными делами;
- наблюдать за погодой и природой.
Нельзя:
- лениться и запускать хозяйство;
- ссориться и конфликтовать;
- портить землю и растения;
- начинать дела в раздражении и спешке;
- оставлять важные работы незавершёнными.
Народные приметы:
- теплый день на Федора — к хорошему урожаю хлеба;
- дождь — к плодородному лету;
- ясная погода — к сухому и теплому сезону;
- сильный ветер — к переменчивому лету;
- густая зелень на полях — к богатому урожаю;
- утренняя роса — к силе хлебных культур;
- если день спокойный — лето будет ровным и благополучным.
Подготовила Анастасия ЛОСЕВА