В народной традиции Федора называли Житником, потому что именно в это время большое внимание уделяли «житу» — хлебным посевам. Люди верили, что погода этого дня может многое рассказать о будущем урожае зерна.

Что можно и нельзя делать в этот день

Можно:

  • работать в поле и огороде;
  • ухаживать за зерновыми культурами;
  • заниматься прополкой и рыхлением земли;
  • проверять состояние посевов;
  • заниматься хозяйственными делами;
  • наблюдать за погодой и природой.

Нельзя:

  • лениться и запускать хозяйство;
  • ссориться и конфликтовать;
  • портить землю и растения;
  • начинать дела в раздражении и спешке;
  • оставлять важные работы незавершёнными.

Народные приметы:

  • теплый день на Федора — к хорошему урожаю хлеба;
  • дождь — к плодородному лету;
  • ясная погода — к сухому и теплому сезону;
  • сильный ветер — к переменчивому лету;
  • густая зелень на полях — к богатому урожаю;
  • утренняя роса — к силе хлебных культур;
  • если день спокойный — лето будет ровным и благополучным.

Подготовила Анастасия ЛОСЕВА