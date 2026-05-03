4 мая по народному календарю отмечается день Прокла. В это время весна уже окончательно закрепляется: устанавливается устойчивое тепло, активно растет зелень, начинают цвести сады. В народной традиции этот день считался важным для защиты дома и хозяйства от всего недоброго, а также для продолжения весенних работ.

Что нельзя делать

В этот день наши предки придерживались строгих запретов: избегали ссор, не отказывали просящим, не жаловались на холодную и ветреную погоду и старались сохранять добрые помыслы.

Посещать кладбище не рекомендуется. Считалось, что в Проклов день души умерших заняты своими делами, и тревожить их не следует.

Из-за разгула нечистой силы под запретом была красная одежда — есть поверье, что этот цвет привлекает злых духов, которые могут заразить человека дурными эмоциями.

Также стоит избегать прогулок под дождем. Внезапный ливень в этот день считался опасным: попавший под него рисковал тяжело заболеть.

Не оставляйте маленьких детей и младенцев без присмотра. Нечистая сила может заиграться с ними и стать причиной несчастья. Будьте бдительны.

Что можно делать

В народе Прокла почитали как защитника от темных сил и негатива. Если человека преследовали беды, болезни или ссоры, в этот день следовало молиться святому о заступничестве.

Во время работ в огороде существовал особый обычай для повышения урожайности: пасхальные яйца крошили и разбрасывали по земле.

Особое внимание уделяли чистоте дома. Тщательно мыли углы, чуланы и чердаки — именно там скапливается негативная энергия. Чистота в этих местах не дает нечистой силе за что-либо зацепиться.

Народные приметы о погоде

На черемухе много цветов — лето будет сырым

Чем раньше зацветает черемуха, тем более жарким окажется лето

Раньше распустилась береза, лето выдастся сухим, а если клен — дождливым

Мелкий дождик сегодня — к затяжному ненастью

Подготовила Екатерина Зайкова